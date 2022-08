Un nuevo capítulo de la telenovela turca “Hermanos” se estrenó el pasado 29 de agosto, a través de la señal de Antena 3. Así, este episodio de la serie de televisión titulada en Turquía como “Kardeslerim” nos presentó más revelaciones sobre los hermanos Eren: Kadir (Halit Özgür Sari), Ömer (Yiğit Koçak), Asiye (Su Burcu Yazgi Coşkun) y Emel (Aylin Akpınar).

En ese sentido, pudimos averiguar todo lo que sucedió tras los acontecimientos de capítulos anteriores, al descubrir cuáles son los intentos de Doruk por lograr que Asiye lo perdone, cómo Suzan intenta olvidar el asunto sobre su maternidad, quiénes son las personas que saben el secreto de la verdadera madre de Ömer y mucho más.

A continuación, conoce las 5 cosas más importantes que pasaron en la telenovela turca “Hermanos”, durante el capítulo del lunes 29 de agosto de agosto de 2022, a través de Antena 3 en España.

Halit Özgür Sari como Kadir Eren en "Hermanos" (Foto: NG Medya)

¿QUÉ PASÓ EN EL CAPÍTULO DEL 29 DE AGOSTO DE “HERMANOS”?

1. Doruk intenta que Asiye lo perdone

Luego de que Berk le tendiera una trampa para sabotear su relación con Asiye, Doruk intenta que la joven lo perdone. Por ello, acude al colegio en el mismo bus que ella durante algunos días. Al ver que la situación no cambiaba, Aybike le cede el lugar junto a su prima y el muchacho se dispone a disculparse.

De esta manera, le cuenta que está en el autobús porque no es necesario que ella cambie, sino que él será el que modificará su accionar. Al oírlo, Asiye lo cuestiona sobre lo que acaba de decir. La joven no entiende cómo van a arreglarse sus problemas tras la decisión de subirse al transporte público, por lo que no se reconcilian.

Doruk intenta que Asiye lo perdone (Foto: NG Medya)

2. Suzan habla con Kadir sobre Ömer

Suzan, por su parte, toma una drástica decisión al enterarse de que Ömer es su hijo. En ese sentido, acude a conversar con Kadir y le confiesa que el dolor de perderlo hizo que se olvidara de él, por lo que no siente ser la progenitora del muchacho.

Entonces, le pide al mayor de los Eren que este asunto no sea revelado. Con el fin de no hacerle daño a su hermano, el joven también cree que es la mejor decisión. No obstante, recibe con sorpresa el ofrecimiento de la mujer: otorgarle una mensualidad a Ömer, que pueden hacerle creer que es una beca por su rendimiento académico.

Suzan habla con Kadir sobre Ömer (Foto: NG Medya)

3. Problemas en el trabajo de Ömer

Por otro lado, Ömer tiene un nuevo trabajo en una tienda de telefonía gracias a Maslum. Pese a que las cosas parecían ir mejor, Tolga y Berk aún siguen molestos por lo sucedido en casa de Ayşe, por lo que acuden al centro de labores del joven y se hacen pasar por sus amigos frente a su jefe.

De esta manera, Ömer se distrae y le echan una pastilla en su bebida. Sin darse cuenta, el joven consume el contenido del vaso. Así, el plan por verlo despedido parece estar ejecutándose.

Problemas en el trabajo de Ömer (Foto: NG Medya)

4. Suzan busca librarse de Akif

Suzan también quiere librarse de Akif. Tras el fallecimiento de Kenan, ella es socia del padre de Melisa y Doruk, por lo que hará todo lo posible para alejarse de él. En ese sentido, conversa con uno de sus hombres de confianza y le ofrece el 20% de acciones si consigue que abandone la compañía.

Lo que ella no sabe es que esta persona tiene en su poder un video que incrimina al hombre: el clip en el que se ve que mató a Veli, el padre de los hermanos Eren.

Suzan busca librarse de Akif (Foto: NG Medya)

5. Más personas se enteran del secreto de Suzan y Ömer

Finalmente, la identidad de la verdadera madre de Ömer (Suzan) ya no es tan secreta. En medio de una discusión entre sus padres, Oğulcan se enteró de la realidad sobre el origen de su primo. Obviamente, fue una sorpresa para él.

Asimismo, Şengül le ha contado todo a Nebahat, explicándole que Suzan abandonó a su hijo y ahora ya no quiere involucrarse con él. Frente a las dudas, le dice que, incluso, hay una prueba de ADN que lo demuestra. ¿Qué hará la esposa de Akif ante esta revelación? Lo sabremos en las próximas entregas de la producción otomana.

Más personas se enteran del secreto de Suzan y Ömer (Foto: NG Medya)

¿CÓMO VER “HERMANOS” EN ESPAÑA?

La telenovela turca “Hermanos” se emite en España a través de la señal del canal Antena 3. El horario de la producción televisiva es desde las 10:45 p.m. durante los lunes y martes. Además, los episodios estrenados estarán disponibles en la plataforma de streaming Atresplayer Premium, para que puedan ser vistos de manera online y en directo.