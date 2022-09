Si bien la telenovela “Hermanos” acaba de estrenar su tercera temporada en Turquía, actualmente el público en España se deleita con sus primeros capítulos, los cuales se emiten a través de Antena 3 desde el pasado domingo 26 de junio. Así, protagonizada por los actores Halit Özgür Sari, Yiğit Koçak, Su Burcu Yazgi Coşkun y Aylin Akpınar, la serie de televisión se ha ganado la preferencia del público del país europeo.

En la reciente entrega de la producción otomana, descubrimos cuáles fueron las consecuencias del capítulo anterior, en donde Akif reveló la identidad de la verdadera madre de Ömer. En ese sentido, fuimos testigos de la reacción del muchacho al saber que fue abandonado por Suzan desde pequeño.

A continuación, conoce las 5 cosas más importantes que pasaron en la telenovela turca “Hermanos” durante el capítulo del lunes 5 de septiembre del 2022, emitido a través de Antena 3 en España.

¿QUÉ PASÓ EN “HERMANOS” EL 5 DE SEPTIEMBRE?

1. Ömer afectado por la revelación sobre su verdadera madre

Luego de que Akif contara públicamente que Ömer es hijo de Suzan, el muchacho queda visiblemente afectado. Harika, por su parte, fue a reclamarle a su madre y esta no pudo negar la verdad, por lo que la joven se retira muy molesta del evento.

Kadir, entonces, se enfrenta a Akif. No obstante, el padre de Melisa y Doruk se muestra despreocupado: “Yo que quería hacer algo bueno…”, dice. Tras esto, los Eren se dan cuenta de que la única preocupación debe ser Ömer, quien sigue paralizado por la noticia.

Ömer muy afectado por la revelación sobre su verdadera madre (Foto: NG Medya)

2. Ömer es consolado por sus hermanos

Al volver a casa, Ömer continúa muy confundido, pues empieza a cuestionarse acerca de su verdadero origen y el hogar al que ahora pertenece. Sin embargo, es Kadir el que lo ayuda a esclarecer las cosas: “Que por nuestras venas no corra la misma sangre, no quiere decir que no seamos hermanos”, le manifiesta.

De esta manera, el mayor de los Eren le recuerda gran parte de los momentos que pasaron juntos y ayuda a que el joven recapacite. Emel y Asiye también acuden a consolar a su hermano y le dan un fuerte abrazo.

Ömer es consolado por sus hermanos (Foto: NG Medya)

3. Harika rechaza a Ömer como hermano

Por otro lado, Harika se muestra muy molesta con la idea de ser la hermana de Ömer, por lo que se lo deja muy claro al encontrarlo en el colegio. En ese sentido, le dice que ni ella ni su mamá quieren que forme parte de sus vidas.

Ömer, entonces, evidencia que esa no es su intención. Además, pese a su molestia con la muchacha, sus primos y Asiye le explican que Harika también pasa por un momento complicado por la noticia.

Harika rechaza a Ömer como hermano (Foto: NG Medya)

4. Doruk consuela a Asiye

Doruk, por su parte, intenta animar a Asiye tras los días complicados que vive. La joven está algo enfadada con sus padres por no haberle contado la verdad sobre Ömer. Frente a esto, el hijo de Akif intenta hacerle entender que no era una decisión fácil para Hatice y Veli.

Además, le dice que le hubiera gustado conocerlos, para agradecerles por criar a una hija tan maravillosa como ella. Al escucharlo, la joven sonríe y se da cuenta de que se están acercando cada vez más.

Doruk consuela a Asiye (Foto: NG Medya)

5. El reencuentro entre Ömer y Suzan

Finalmente, Ömer se reencuentra con Suzan. Desde el día de la revelación, la madre de Harika lo había evitado. Sin embargo, es el joven quien se le acerca al verla. De esta manera, le dice que no necesita nada de ella: “El día que me dejó como si fuera basura en la mezquita, se rompieron todos los vínculos entre nosotros”.

Asimismo, le agradece por abandonarlo, ya que tuvo la oportunidad de crecer en un hogar que lo ama, con padres increíbles. ¿Qué sucederá con Suzan tras esto? Lo sabremos en las próximas entregas de la telenovela turca.

El reencuentro entre Ömer y Suzan (Foto: NG Medya)

¿CÓMO VER “HERMANOS” EN ESPAÑA?

La telenovela turca “Hermanos” se emite en España por la señal del canal Antena 3. El horario de la producción televisiva es todos los lunes y martes a partir de las 22:45 horas.

Además, los episodios estrenados estarán disponibles en la plataforma de streaming Atresplayer Premium, para que puedan ser vistos de manera online y en directo.