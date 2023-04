Grandes sorpresas se pudieron ver durante el último episodio de la telenovela “Hermanos”. La familia Eren, que se ha robado el cariño del público televidente, continúa atravesando distintas situaciones que ponen a prueba su coraje y esfuerzo. Por ello, aquí te contamos todo lo que sucedió en el capítulo del martes 11 de abril a través de la señal de Antena 3.

Anteriormente se pudo ver que Akif Atakul deseaba el divorcio para casarse con Süzan; sin embargo, los planes no salieron como él esperaba y Nebahat se negó a hacerlo. Esta situación lo perjudicó poniendo en riesgo su matrimonio con la madre de Harika.

Por su parte, Harika y Emir inician una nueva etapa que podría llegar a algo más que una amistad. El asunto es que alardean de ello frente a Ogulcan.

Asimismo, Ömer pensaba que trabajar junto a gente de dudosa procedencia iba a ser algo secreto, pero Doruk lo descubre y le pone las cosas en claro. El acuerdo al que llegan es que debe dejar pronto ese empleo y no le contará nada a Asiyé.

El jefe de Ömer amenazó al joven en la telenovela "Hermanos" (Foto: NG medya)

¿QUÉ PASÓ EN LA TELENOVELA “HERMANOS” EL MARTES 11 DE ABRIL?

5. La cena de Doruk y Asiyé

Tras olvidar los celos Asiyé y Doruk vuelven a estar juntos. Para ello, el joven la invita a cenar a su casa y le cocina su plato favorito para pasar una velada increíble.

Pero su romántica cena se ve interrumpida debido a que Nebahat llega a casa. La joven Eren se pone nerviosa debido a que la mujer no podría recibirla bien. Ante ello, Doruk la despide y sale por la puerta lateral.

Doruk y Asiyé tienen una cena en su casa (Foto: NG Medya)

4. Ömer renuncia a su trabajo

Ömer ya no desea continuar con el trabajo y le dice a su jefe que renuncia a todo. Esto ocurre luego que Doruk conversara con él.

Cuando su jefe le encarga al joven Eren a que amenace al dueño de una cafeteria, este le dice que ya no quiere seguir haciendo eso.

“No voy hacerlo, dice que tiene hijos ¿cómo voy a pegarle? Le pegaré mi deuda, le doy mi palabra, pero no me pida nada más”, señala Ömer.

Ömer decide alejarse del empleo (Foto: NG Medya)

3. Nebahat ataca a Resul

Nebahat nuevamente se involucra en una situación muy delicada. Y es que Resul le enseñó un video donde se confirma que Akif Atakul es el hombre que mató al padre de los Eren. Esto sorprende a la mujer, pues creía que el video ya no existía.

“Akif es un asesino. Este vídeo hará que se pudra en la cárcel de por vida”, dice Resul.

Ante ello, Nebahat trata de convencer al hombre para que no acuda a la policía y al no tener resultados positivos no tiene mejor opción que atacarlo con un objeto y dejarlo inconsciente.

Nebahat golpea a Resul con un objeto (Foto: NG Medya)

2. Akif le pide matrimonio a Süzan

Akif Atakul no consiguió que Nebahat firme el divorcio y el hombre está preocupado por la reacción de Süzan si es que se entera de ello.

Es así que invita a cenar a la madre de Harika y no tuvo el valor de contarle toda la verdad respecto a que Nebahat no le otorgó el divorcio. Asimismo, aprovechando la velada Akif le propone matrimonio a Süzan.

La mujer, muy emocionada, acepta frente al público.

1. Süzan molesta con Akif

Süzan llega a la oficina de Akif y le reclama por qué motivo no ha podido divorciarse de Nebahat.

“Me invitaste a cenar, me propusiste matrimonio y yo acepté. Y todavía no te has divorciado de Nebahat”, dice la mujer.

El hombre le asegura que pronto se divorciará de Nebahat y le indica que el tribunal decidió postergar el asunto.

Süzan le reprocha por qué siempre tiene que decepcionarla. Acto seguido, le regresa el anillo de compromiso y le dice que primero resuelva el tema con su esposa y luego la busque.

Süzan la reclama a Akif por qué no se divorció de su mujer (Foto: NG Medya)

¿CÓMO VER “HERMANOS” EN ESPAÑA?

La telenovela turca “Hermanos” se emite en España a través de la señal de la cadena Antena 3. El horario de la producción televisiva es todos los lunes y martes, a partir de las 22:45 horas.

Además, recuerda que puedes disfrutar de “Kardeşlerim” a través de streaming. Para esto, solo debes suscribirte a la plataforma ATRESplayer Premium. Como usuario del servicio, tendrás acceso a los episodios de la serie de televisión, adelantos exclusivos y material adicional de la producción.