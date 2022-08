“Hermanos”, una de las telenovelas turcas más exitosas en España, emitió un nuevo capítulo el martes 16 de agosto a través de la señal de Antena 3. Titulada en Turquía como “Kardeşlerim”, esta serie de televisión sigue la historia de cuatro hermanos que quedan huérfanos de un momento a otro. Ellos son Kadir (Halit Özgür Sari), Ömer (Yiğit Koçak), Asiye (Su Burcu Yazgi Coşkun) y Emel (Aylin Akpınar).

Así, en este episodio pudimos ver algunos hechos que cobran gran relevancia para la historia, como el fortalecimiento de la relación entre Kadir y Melisa, la nueva discusión de Suzan y Nebahat, el nuevo trabajo de Ömer, la sorpresa de Doruk para Asiye y mucho más.

¿Quieres saber qué sucedió en el reciente capítulo de la producción otomana? A continuación, descubre 5 cosas que pasaron en la telenovela turca “Hermanos” durante el capítulo del martes 16 de agosto del 2022, emitido a través de Antena 3 en España.

El actor Halit Özgür Sari como Kadir Eren en "Hermanos" (Foto: NG Medya)

¿QUÉ PASÓ EN EL CAPÍTULO DEL MARTES 16 DE AGOSTO DE “HERMANOS”?

1. La relación entre Kadir y Melisa se fortalece

Luego de que los hermanos Eren decidieran quedarse en Estambul, una de las personas más felices con la noticia fue Melisa. Ella está enamorada de Kadir y, tras la ruptura de este con Süsen, guarda aún la esperanza de empezar juntos una historia de amor.

Sin embargo, actualmente tienen una sólida amistad que va creciendo día a día. De esta manera, él le confiesa que se arrepiente de haber dejado los estudios por la pelea que tuvo con un profesor. Entonces, la joven lo anima a que los retome. En ese sentido, le dice que ella lo podría ayudar estudiando juntos.

La relación entre Kadir y Melisa se fortalece (Foto: NG Medya)

2. Suzan y Nebahat siguen enfrentadas

Tras la discusión que protagonizaron en una de las reuniones de la empresa, Suzan y Nebahat han vuelto a coincidir. Esta última llegó a la compañía para buscar a Akif, pero Suzan le revela que su esposo está hablando con otra mujer y planeando una cita con ella.

Nebahat se niega a creerle, pese a que su “enemiga” ya le ha advertido varias veces que este la engaña desde siempre. No obstante, en su interior, siempre está la duda sobre esta situación que la haría víctima de más infidelidades.

Suzan y Nebahat siguen enfrentadas (Foto: NG Medya)

3. El nuevo trabajo de Ömer

Después de aceptar el trabajo que le ofreció Akif, Ömer se muestra empeñoso en su puesto como asistente personal del esposo de Nebahat. Pese a todo, el quiere ahorrar para tener la posibilidad de un futuro mejor.

Así, tras un incidente al bajar del auto, Ömer debe limpiarle los zapatos con barro a Akif. Esta situación es observada por Kadir, quien no da crédito al verlo dejarse humillar así. No obstante, su hermano menor sigue dispuesto a seguir trabajando para obtener ese dinero.

El nuevo trabajo de Ömer (Foto: NG Medya)

4. La sorpresa de Doruk para Asiye

Con la llegada del cumpleaños de Asiye, Doruk quiere demostrarle que está cambiando y le organiza una bella sorpresa en este día tan especial para ella. De esta manera, la visita y le lleva un pingüino de peluche y unas flores. Además, aprovecha para ser totalmente honesto y le confiesa que está muy enamorado.

La reacción de Asiye fue darle un beso en la mejilla. Sin embargo, el romántico momento se ve interrumpido con la llegada de Kadir. Al notar la incomodidad del hermano mayor de los Eren, Doruk se retira, pero ya dejó un grato momento grabado en la memoria de la cumpleañera.

La sorpresa de Doruk para Asiye (Foto: NG Medya)

5. Ömer golpea al ex de Ayşe

Quien también celebró su cumpleaños fue Ömer. Él fue homenajeado por Ayşe, quien organizó una fiesta en su casa para que se olvide por unos momentos de sus problemas. Sin embargo, no se esperaba que Tolga, su exnovio, se aparezca en la celebración.

Con una actitud totalmente altanera, el ex de la muchacha provoca constantemente a Ömer y hasta se burla de él. Y, si bien el joven tuvo paciencia, llegó al punto que no tolerar más los insultos y se dispuso a golpearlo. No obstante, no midió su fuerza y lo dejó inconsciente. Al darse cuenta de esto, Ayşe echa de su casa a Eren.

¿Qué sucederá con este y los otros casos de la producción? En las próximas entregas veremos si Tolga vuelve a recuperarse y mucho más.

Ömer golpea al ex de Ayşe (Foto: NG Medya)

¿CÓMO VER “HERMANOS” EN ESPAÑA?

La telenovela turca “Hermanos” se transmite en España a través de la señal de Antena 3. El horario de la producción televisiva es desde las 10:45 p.m. durante los lunes y martes. Además, los episodios estrenados estarán disponibles en la plataforma de streaming Atresplayer Premium, para que puedan ser vistos de manera online y en directo.