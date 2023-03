La telenovela turca “Hermanos” de Antena 3 estrenó un nuevo capítulo el pasado 21 de marzo. Así, descubrimos que las desgracias siguen estando detrás de los Eren, afectando directamente a Ömer, Asiye y Emel.

Tras los sucesos de episodios anteriores, esta vez fuimos testigos de la decepción de Oğulcan frente a las palabras de Harika, el delicado estado de salud de Asiye debido a los problemas económicos de su familia, entre otros hechos claves.

¿Quieres conocer más detalles al respecto? En las siguientes líneas, te revelamos 5 cosas que pasaron en la telenovela turca “Kardeslerim”, durante el capítulo del martes 21 de marzo del 2023, emitido a través de Antena 3 en España.

¿QUÉ PASÓ EN “HERMANOS” EL MARTES 21 DE MARZO?

1. Kaan ayuda a Asiye

Asiye había recibido una dura advertencia de Ayla: si no tenía el uniforme completo, no podría volver al colegio. Lamentablemente, la falda de la joven se había quemado en el incendio y no tenía dinero suficiente para comprar otra.

Kaan escuchó la conversación y dejó una prenda nueva en la puerta de la casa de los Eren, sin decirle nada a nadie. Al descubrir el regalo, la chica se alegró muchísimo y, creyendo que fue un obsequio de Doruk, lo llamó para agradecerle.

Asiye y su llamada de agradecimiento a Doruk en la telenovela turca "Hermanos" (Foto: NG Medya)

2. Doruk se enfrenta a Kaan

Doruk le sigue la corriente a su ex, pero sospecha que Kaan fue quien realmente compró la falda y lo confronta. El muchacho le pregunta directamente a su medio hermano si estaba enamorado de Asiye. Este lo niega, mientras el hijo de Nebahat afirma que solo él podría ayudar a la joven.

Kaan se enfrenta a Doruk en la telenovela turca "Hermanos" (Foto: NG Medya)

3. Sengül cae en la trampa de Orhan

Orhan sabe que Sengül ha recuperado la memoria y está fingiendo su amnesia. No obstante, el hombre evita contarle lo que ha descubierto y decide tenderle una trampa.

Durante un paseo por el barrio, el tío Eren se enfrenta a un vecino, al que “acusa” de estafar a su esposa con la propiedad de la casa. Sengül intenta detenerlo y, aunque le cuesta, finalmente acepta que recordaba todo y que no dijo la verdad por temor a ser echada de su vivienda.

Sengül cae en la trampa de Orhan en la telenovela turca "Hermanos" (Foto: NG Medya)

4. Oğulcan destrozado

Por otro lado, Oğulcan se ha llevado una gran decepción. El chico escuchó cómo Harika hablaba mal de él a sus espaldas, señalando que no lo quería para nada serio y dando a entender de que seguía a su lado “por pena”. El hermano de Aybike se muestra muy afectado y rompe en llanto sin que su novia lo sepa.

Oğulcan destrozado por las palabras de Harika en la telenovela turca "Hermanos" (Foto: NG Medya)

5. Asiye en el hospital

Por desgracia, las malas noticias persiguen a nuestros protagonistas. Doruk lleva a Asiye al hospital cuando notó la fiebre que tenía. Allí, le reclama directamente a Ömer por no cuidarla: “No tenía ni una sola vitamina en su organismo”, afirma.

Frente a esto, el joven Eren se ve obligado a aceptar el trabajo de unos mafiosos para reunir dinero. ¿Se arrepentirá de esta decisión? Lo sabremos en las próximas entregas de la producción otomana.

Ömer toma una difícil decisión en la telenovela turca "Hermanos" (Foto: NG Medya)

¿CÓMO VER “HERMANOS” EN ESPAÑA?

La telenovela turca “Hermanos” se emite en España a través de la señal de la cadena Antena 3. El horario de la producción televisiva es todos los lunes y martes, a partir de las 22:45 horas.

Además, recuerda que puedes disfrutar de “Kardeşlerim” a través de streaming. Para esto, solo debes suscribirte a la plataforma ATRESplayer Premium. Como usuario del servicio, tendrás acceso a los episodios de la serie de televisión, adelantos exclusivos y material adicional de la producción.