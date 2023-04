Amor nuevo y finales tristes. “Hermanos” estrenó un nuevo episodio el martes 25 de abril por Antena 3. La historia de la familia Eren volvió a atrapar al público de principio a fin con sus nuevas aventuras. Es por ello que si te perdiste este capítulo, aquí te contamos todo lo que sucedió en el drama otomano.

Anteriormente se pudo ver en “Hermanos” que Ayla y Nebahat decidieron hacer una alianza para crear una empresa que compita con la firma de Akif Atakul. Esto causó gran sorpresa en el hombre y quedó pasmado al ver lo que sucedía.

Por otro lado, Sengül es presa de los celos y por querer perjudicar a Gonül echa, por error, un insecticida a los postres que ingieren después los integrantes de su familia.

Sin embargo, uno de los momentos más tristes de la ficción fue cuando Kaan comparte sus últimos minutos con su padre Akif. El joven no pudo resistir el gran golpe que se dio en la cabeza al caer desde el segundo piso y muere para sorpresa de todos. La familia Atakul y los Eren no pueden creer la noticia y no ocultan sus lágrimas.

Nebahat está dispuesta a hacerle la vida imposible a Akif Atakul (Foto: NG Medya)

¿QUÉ PASÓ EN LA TELENOVELA “HERMANOS” EL MARTES 25 DE ABRIL?

5. La declaración de Ömer

Süsen fue dada de alta tras el accidente y regresa a la escuela Ataman. Tras ello, decide darle vuelta a la página y no piensa en otra cosa que no sea su romance con Ömer.

El amor entre ambos crece cada vez más y la joven le dice lo mucho que lo quiere al joven Eren, quien no se esperaba tal declaración. Ömer, quien sacó a relucir su lado poco romántico, pensó bien las cosas y se dio cuenta que no estaba correspondiendo el cariño de ella.

Es así que va en busca de Süsen, en horas de la noche, y le pide disculpas por se frío con ella. Pero le tenía preparada una sorpresa y enciende varias velas que forman la palabra “Te quiero”.

Ömer le declara su amor a Süsen (Foto: NG Medya)

4. Oğulcan casi muere sepultado

Para Oğulcan los problemas no terminan, pues Emir y Tolga aprovecharon su descuido y robaron su moto que le dieron en el trabajo. El joven Eren, previamente, fue amenazado y obligado a sabotear el baile de su primo Ömer. Si no cumplía con eso el vehículo iba a sufrir daños.

Tras cumplir, Oğulcan les pide que entreguen la moto y lo derivan a un territorio abandonado donde se está iniciando una construcción. El vehículo menor lo dejaron dentro de un socavón y el joven descendió hasta ese lugar para sacarla.

El problema es que no puede salir y nadie lo oye para ayudarlo. Tras ello, observa que empiezan a rellenar con cemento el hoyo causándole gran preocupación.

Oğulcan cae en una trampa y queda atrapado por querer rescatar su moto (Foto: NG Medya)

3. La policía detiene a Sengül

Sengül no controló sus celos y producto de su enojo cometió un error que pudo terminar en una tragedia como la muerte de sus familiares. Y es que la mujer echó insecticida en lugar de laxante al postre del restaurante de Gonül.

Tras ello, la familia Eren está fuera de peligro luego de recibir ayuda médica. Sin embargo, la situación de Sengül se complica y confesó que estuvo muy mal lo que hizo. Esto lo dice al costado de un policía que llegó para detenerla y acusarla de intento de homicidio.

Sengül es detenida por la policia (Foto: NG Medya)

2. Aybilke le pide explicaciones a Orhan

Gönül llegó a casa de Orhan para entregarles algunos platos de comida que les preparó debido a que Sengül está en la cárcel. Aybike observa todo ello con mucha molestia.

Orhan se muestra muy agradecido con la mujer, aunque Aybike no entiende lo que ocurre con su padre y la señora. Los celos también salen a relucir en la joven y le hace una pregunta a su padre: “¿Tienes algo con esa mujer?”

Aybike le pide explicaciones a su padre por Gonül (Foto: NG Medya)

1. Süzan decide no casarse con Akif

El día esperado por Akif Atakul llegó. El empresario preparó todo para su boda con Süzan. Los invitados y los bocaditos están listos, así como la pista de baile.

Los novios están sentados en la mesa oficial y todos aplauden su compromiso. Sin embargo, Akif Atakul nunca imaginó que el mejor día de su vida iba a ser el peor de todos.

Nebahat, en complicidad con una persona, colocó imágenes de ella junto a Akif frente al público presente. La exmujer de Akif junto a Ayla celebran todo lo que está ocurriendo.

Süzan no puede creer lo que ve y le pide explicaciones a Akif. El empresario no sabe qué decir y trata de controlar la situación. La novia no soporta todo ello y se va del lugar. La boda no se realizó.

Akif Atakul sufre una nueva derrota y Süzan no acepta casarse con él (Foto: NG Medya)

¿CÓMO VER “HERMANOS” EN ESPAÑA?

La telenovela turca “Hermanos” se emite en España a través de la señal de la cadena Antena 3. El horario de la producción televisiva es todos los lunes y martes, a partir de las 22:45 horas.

Además, recuerda que puedes disfrutar de “Kardeşlerim” a través de streaming. Para esto, solo debes suscribirte a la plataforma ATRESplayer Premium. Como usuario del servicio, tendrás acceso a los episodios de la serie de televisión, adelantos exclusivos y material adicional de la producción.