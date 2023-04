La telenovela “Hermanos” continúa siendo una de las producciones más vistas en España. Desde que se estrenó el famoso drama turco el público ha ido en aumento debido a que la historia de la familia Eren ha conmovido a millones de televidentes. Por ello, aquí te contamos cuál es su horario entre el lunes 24 y martes 25 de abril a través de Antena 3.

Celil Nalçakan, Yiğit Koçak, Su Burcu Yazgı Coşkun, Aylin Akpınar, entre otros, son los famosos actores turcos que dan vida a esta magnífica producción que es la favorita de muchos.

En los últimos capítulos de “Kardeşlerim” se pudo ver que Nebahat quiso ayudar a su exesposo a que no vaya preso por la muerte del padre de los Eren y atacó a Resul con un objeto causándole la muerte.

Tras ello, la mujer se entera que Akif se casará con Süzan y en venganza va a casa de los Eren a contarle todo lo que sabe; sin embargo, Atakul la detiene y la chatajea con contarle a la policía que ella mató a Resul.

Kaan y Süsen quedan gravemente heridos al caer desde el segundo piso. El hecho ocurrió cuando la joven iba a contar mediante un megáfono toda la verdad respecto a Kadir. Kaan decidió forcejear con ella para evitar que Akif Atakul sea llevado a prisión, pero ambos caen quedando inconscientes.

Akif Atakul chantajeó a Nebahat y ganó el apoyo de Kaan (Foto: NG Medya)

¿CUÁL ES EL HORARIO DE “HERMANOS” DEL 24 AL 25 DE ABRIL?

La telenovela “Hermanos” estrenará nuevos episodios durante esta semana a través de la señal de Antena 3.

Según la página web de la cadena, la telenovela se emitirá en España en el siguiente horario:

Horario de “ Hermanos ” el lunes 24 de abril del 2023 : desde las 22:45 horas (hora de España).

” el : desde las (hora de España). Horario de “Hermanos” el martes 25 de abril del 2023: desde las 22:45 horas (hora de España).

Kaan y Süsen caen desde el segundo piso tras un forcejeo (Foto: NG Medya)

¿QUÉ PASARÁ ESTA SEMANA EN “HERMANOS”?

Durante esta semana en “Hermanos” se podrá ver que Orhan está cansado de los celos de Sengül y decide ya no volver a su casa para evitar pasar malos momentos. Sin embargo, la mujer no descansará hasta no ver a su marido con ella. Entre tanto, Gönül decide conquistar al hombre y le da muchas atenciones y buenos tratos ¿Lo conquistará?

Por otro lado, el estado de salud de Süsen y Kaan es de pronóstico reservado y muchos esperan que ocurra un milagro y los jóvenes se recuperen luego de la caída desde el segundo piso.

Esto alarma a todos los estudiantes del colegio Ataman e incluso Akif Atakul llega preocupado por la situación. Ömer se sorprende al verlo, pues piensa que todo es culpa de él.

Akif se muestra preocupado por la salud de Kaan (Foto: NG Medya)

¿CÓMO VER “HERMANOS” A TRAVÉS DE STREAMING?

Además de sus transmisiones por Antena 3, recuerda que puedes disfrutar de “Hermanos” a través de streaming. Para esto, solo debes suscribirte a la plataforma ATRESplayer Premium.

Como usuario del servicio, tendrás acceso a los episodios de la serie de televisión, adelantos exclusivos y material adicional de la producción.