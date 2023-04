Nuevos capítulos de la telenovela turca “Hermanos” llegarán a Antena 3 esta semana. La exitosa producción otomana se ha ganado el respaldo del público español y busca seguir consolidándose como una de las ficciones favoritas en este territorito gracias a su historia y el trabajo de sus destacados actores.

Así, tras los sucesos de episodios anteriores, esta vez seremos testigos de los esfuerzos de Ömer por encontrar el dinero de su jefe, el dilema al que se enfrenta Harika, entre otros hechos claves.

¿Quieres saber más al respecto? A continuación, descubre cuál es el horario semanal de la telenovela turca “Kardeslerim”, del lunes 3 al martes 4 de abril del 2023, a través de Antena 3 en España.

La actriz Fadik Sevin Atasoy interpreta a Şengül Eren en la telenovela turca "Hermanos" (Foto: NG Medya)

¿QUÉ PASARÁ ESTA SEMANA EN “HERMANOS”?

En los próximos capítulos de “Hermanos”, veremos cómo Ömer estará desesperado luego de extraviar el dinero que le había encargado su jefe. El sujeto no dejará de presionarlo e, incluso, amenazará la integridad de sus seres queridos.

Por otro lado, Harika dudará entre dos importantes decisiones: gastar la fortuna que se encontró o devolver los billetes a su verdadero propietario. Aunque la ambición pesa más, es probable que ella decida hacer lo correcto.

Finalmente, el acercamiento entre Suzan y Akif no será tomado de la mejor manera por su entorno más cercano. En ese sentido, Nebahat iniciará la venganza contra su ex, pues no permitirá que sea feliz con la que sería su nueva pareja. ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar? Lo sabremos en las próximas entregas de la producción otomana.

Yiğit Koçak como Ömer Eren en la telenovela turca "Hermanos" (Foto: NG Medya)

¿CUÁL ES EL HORARIO SEMANAL DE “HERMANOS”?

Los nuevos capítulos de “Kardeslerim” se transmitirán en Antena 3, como todas las noches de lunes a martes, tras la emisión de “El Hormiguero”.

Así, de acuerdo con la programación oficial publicada en la web de la cadena, la telenovela turca “Hermanos” se emitirá en España en el siguiente horario:

Horario de “Hermanos” el lunes 03 de abril: a las 22:45 horas (hora de España)

a las 22:45 horas (hora de España) Horario de “Hermanos” el martes 04 de abril: a las 22:45 horas (hora de España)

Celil Nalçakan como Akif Atakul en la telenovela turca "Hermanos" (Foto: NG Medya)

¿CÓMO VER “HERMANOS” A TRAVÉS DE STREAMING?

Además de las transmisiones por Antena 3, recuerda que puedes disfrutar de “Hermanos” a través de streaming. Para esto, solo debes estar suscrito a la plataforma ATRESplayer Premium.

Como usuario del servicio, tendrás acceso a los episodios emitidos de la serie de televisión, adelantos exclusivos y material adicional de la famosa producción.