Silme Selçuk es la actriz turca que interpreta a Nebahat en “Hermanos”, la telenovela que triunfa en la cadena Antena 3. Esta historia ha sido vendida a más de 40 países en todo el mundo con altos índices de audiencia, consolidándose como todo un furor televisivo.

El drama, conocido en su idioma original como “Kardeslerim”, narra la historia de los hermanos Eren (Kadir, Omer, Asiye y Emel), quienes, después de la muerte de sus padres, deberán seguir adelante con sus vidas y enfrentarse a sus problemas.

En “Hermanos”, Nebahat es la esposa de Akif. Ella está dispuesta a hacer cualquier cosa para proteger a su familia. Así se encargará de garantizar el estilo y calidad de vida de sus hijos, Doruk y Melisa. ¿Qué tienen en común Silme Selçuk y el papel que interpreta en el drama turco? Aquí te lo contamos.

La actriz turca Silme Selçuk en el papel de Nebahat en la telenovela “Hermanos” (Foto: NGM Media)

¿QUÉ TIENEN EN COMÚN SILME SELÇUK Y SU PERSONAJE DE “HERMANOS”?

En entrevista con Antena 3, la actriz Silme Selçuk contó que no tienen nada en común con el personaje que interpreta en la serie “Hermanos”. Incluso, marcó distancia de Nebahat.

“No tengo en común muchas cosas con Nebahat y espero no tenerlas”, declaró la actriz al medio española.

Silme Selçuk también analizó el comportamiento de su personaje, Nebahat, una mujer que solo se dedica a su familia desde que se casó con apenas 20 años y no trabaja.

Nebahat es la esposa de Akif. Ella está dispuesta a hacer cualquier cosa para proteger a su familia (Foto: NGM Media)

“Ella está en su zona de confort (…) y tiene miedo de salir de ahí y busca otra razón para vivir y valerse por sí misma.”, recalca Silme.

Silme Selçuk da vida a Nebahat, una mujer que tiene dos hijos con Akif, Melisa y Doruk. Ella ha dedicado su vida a ser esposa y madre. Lucha por mantener su estilo de vida y por evitar que agentes externos afecten lo más mínimo a su núcleo familiar.

En un punto de la historia, Nebahat se entera que su esposa le ha sido infiel y lo deja pasar. En un momento difícil para su matrimonio, la mujer se mantiene a junto a Akif gracias a sus hijos.

Selçuk cuestiona que su personaje use a sus hijos como excusa para no divorciarse: “Yo jamás perdonaría a mi esposo si me entero de que es infiel, pero Nebahat lo aceptó”, señala.

Silme Selçuk da vida a Nebahat, una mujer que tiene dos hijos con Akif, Melisa y Doruk (Foto: NGM Media)

¿CÓMO VER “HERMANOS”?

La telenovela “Hermanos” la puedes ver los lunes y martes, a través de la señal de Antena 3, a las 10:45 p.m. (hora local). Además, puedes disfrutar de los episodios de “Kardeşlerim” a través de streaming.

Solo requieres de una suscripción a la plataforma ATRESplayer Premium. Con tu acceso al servicio, tendrás la posibilidad de ver adelantos de la serie, capítulos anteriores y material adicional de la producción otomana.