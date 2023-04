Luego del escándalo de agresión sexual al que fue vinculado el marroquí Achraf Hakimi, los reflectores estuvieron puestos en la actriz Hiba Abouk, flamante exesposa del jugador del Paris Saint Germain. Pero no fue hasta el 27 de marzo pasado que la española de 36 años habló sobre el proceso de divorcio que viene afrontando con el exjugador del Real Madrid.

No hay duda alguna que este 2023 no ha sido un buen año para la actriz Hiba Abouk. Resulta que, luego del presunto caso de violación sexual al que fue comprometido su expareja Achraf Hakimi, el proceso de divorcio que solicitó la histrionisa de raíces tunecinas no le fue del todo favorable. Resulta que la intérprete ibérica se enteró que todos los bienes de su excónyuge están a nombre Saida, su exsuegra y la madre del deportista de 24 años.

De todas formas, el proceso de su ruptura con el mundialista en Qatar 2022 parece haberse dado antes de que el caso de violación sexual salga a la luz e involucre al actual lateral del cuadro parisino.

Achraf Hakimi y Hiba Abouk oficializaron su romance en 2018 (Foto: AFP)

Eso sí, la postura de Hiba ABouk siempre se mantuvo firme, pues la experta en actuación declaró en redes sociales que siempre se mantuvo al margen de los hechos vinculados a su esposo y que “siempre estaría al lado de las víctimas”.

Tales primeras declaraciones no fueron más que la punta del iceberg respecto a su sonada separación matrimonial. Y es que para la propia Hiba no existe otra prioridad que velar por el bienestar “como no puede ser de otra manera” de sus pequeños hijos con el futbolista.

Hiba Abouk comunicó su decisión de romper con Hakimi (Foto:Hiba Abouk / Instagram)

¿Quieres saber más de los pequeños herederos de la experta en artes escénicas y el habilidoso lateral marroquí? Pues, aquí en MAG te contamos un poquito más acerca de ellos.

¿QUIÉNES SON AMÍN Y NAÍM, LOS PEQUEÑOS DE HIBA ABOUK Y ACHRAF HAKIMI?

La actriz y el jugador de fútbol llevaban un año y medio de relación cuando manifestaron a todos sus seguidores la dulce espera de Amín, su primer hijo juntos. “Nos casamos antes de que naciera nuestro hijo. Fue algo muy familiar. Nos queda pendiente una gran fiesta”, indicó la histrionisa tiempo después de contraer nupcias con Hakimi.

Meses luego, específicamente en febrero de 2022, la estrella de Antena 3 y el defensa de Marruecos dieron la bienvenida de Naím, el tercer integrante del clan Hakimi Aboukhris. Tal noticia no solo alegró a los seguidores de ambas figuras públicas, sino que también significó una gran alegría para su primogénito, pues había encontrado un hermanito con quien jugar.

Así anunció el futbolista marroquí la llegada de su segundo hijo junto a Hiba Abouk (Foto: Achraf Hakimi / Instagram)

De hecho, en diálogo con los medios semanas atrás, la intérprete de “El Principe” recalcó que sus dos pequeños hijos tuvieron un proceso de convivencia “fatal”, pero que todo logró superarse gracias al amor y cariño de sus padres.

“Se aman y cuando le recojo en el colegio me pregunta por Naím y la verdad súper feliz”, indicó Hiba al medio Europa Press en clara referencia al hijo mayor.

Hiba Abouk compartió una fotografía en su Instagram donde salen sus dos hijos con el mensaje: “Lo que verdaderamente importa. Mis hijos” (Foto: Hiba Abouk/ Instagram)

Respecto a la diferencia que poseen sus dos herederos, la expareja del deportista detalló que Amín y Naím también tienen personalidades y apariencia física completamente distintas. “La noche y el día y físicamente también, uno es muy racial y el otro es blanco y rubio. Nada la noche y el día”, aseveró.

Desde Mag, esperemos que la separación no afecte a los pequeños. ¡Siempre pensando en ellos, chicos!

¿QUÉ DIJO LA MADRE DE ACHRAF HAKIMI SOBRE LA ESPOSA DE SU HIJO?

De acuerdo a Saida, la progenitora de Achraf Hakimi, revelón que ella no sabía que el jugador había puesto todos sus bienes a su nombre. “Mi hijo no me informó del traspaso de su fortuna”, detalló al medio Morocco World News.

Asimismo, la madre del habilidoso lateral confirmó que su vástago tomó esa decisión para evitar que Hiba reclame parte de su fortuna forjada como deportista de élite.

Achraf Hakimi puso toda su fortuna a nombre de su madre Saida (Foto: Achraf Hakimi/ Instagram)

“Si ha llevado a cabo alguna acción para protegerse, no tengo conocimiento, pero... ¿Cuál es el problema si fuera verdad? Si mi hijo no hace eso, no podría deshacerse de esa mujer”, señaló.