Para nadie es un secreto que las telenovelas turcas se han convertido en las opciones favoritas en la televisión española, prueba de esto es el éxito de producciones como “Hercai: amor y venganza”, “Infiel” o “Hermanos”, por lo que Divinity apostará por “Hicran: en busca de mi hija”.

La producción que llega al canal femenino de Mediaset es relativamente reciente, a diferencia de otras producciones que llevan algunos años desde su estreno en la televisión otomana, pues se lanzó de manera oficial en 2022 y ha sido producida por Inter Medya en colaboración con Telemundo.

De hecho, desde su lanzamiento en Kanal D de Turquía, la serie ha conseguido críticas positivas y una muy buena posición en los índices de audiencia.

Póster oficial de "Hicran: en busca de mi hija" (Foto: Telemundo)

“HICRAN: EN BUSCA DE MI HIJA” EN DIVINITY

¿De qué trata “Hicran: en busca de mi hija”?

La historia se centra en Hicran (Elçin Zehra İrem), una mujer que tras dar a luz recibe la peor noticia para una madre: su hija ha muerto antes de que pudiera verla. Pese a esto, la joven sospecha que está viva, pues la escuchó llorar, sin imaginar que propia madre, Keriman, le vendió a la pequeña a una familia adinerada.

Desde ese momento, la protagonista no ha dejado de buscar a su hija, hasta que un día, el destino las une cuando esta salva a la pequeña Melek (Nisa Sofiya Aksongur) de un accidente. La conexión es instantánea pese a ignorar que se trata de una madre y su hija.

Conmovido por el momento, Emre (Berk Bakioğlu), el padre de la pequeña, decide contratar a Hicran como niñera, algo que no caerá bien en su prometida Yeliz, quien buscará acabar con la protagonista al ver el desarrollo que Melek tiene bajo su cuidado.

Elçin Zehra İrem y Nisa Sofiya Aksongur en una escena de "Hicran: en busca de mi hija" (Foto: Inter Medya / Telemundo)

¿Cuántos episodios tiene “Hicran: en busca de mi hija”?

De acuerdo con Content América, Telemundo e Inter Medya han dispuesto que la primera temporada del melodrama está compuesto por 53 episodios.

Por el momento no se ha confirmado si se desarrollará una segunda temporada de la producción, aunque considerando la tendencia de las telenovelas turcas, esta podría no ser lo único del melodrama.

Sinopsis de “Hicran”

”Hicran, que se despierta al nuevo día con la pesadilla que ve cada noche en la que intenta alcanzar a su hija, de quien se dice que murió al nacer, es una joven que intenta aferrarse a la vida y que cree que su hija no está muerta, a diferencia de todos los demás”, inicia la descripció ofrecida por Content América.

”Un día, Hicran salva a una niña, Melek, a costa de ser herida. El padre de Melek, Emre, convence a Hicran para que sea la niñera de Melek cuando se entera de que ella necesita un trabajo. Hicran, sin saber que salvó la vida de su propia hija, ahora llega a la mansión donde vive como su niñera”, añade el portal.

¿Cuándo se estrena “Hicran: en busca de mi hija”?

La serie turca llegará a las pantallas de Divinity desde el lunes 5 de junio en horario de las 22:30 horas.

La producción se estrena inmediatamente después de los últimos episodios de “La Tempestad”, la telenovela protagonizada por William Levy, y ocupará el espacio de “Love is in the air”.

Elçin Zehra İrem es la protagonista de "Hicran: en busca de mi hija" (Foto: eelcinz / Instagram)

TRÁILER DE “HICRAN: EN BUSCA DE MI HIJA”