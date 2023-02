Hilda Siverio, la querida influencer natural de Tenerife, fue la protagonista de la noticia por una mala noticia. A sus 52 años, la carismática mujer perdió la vida luego de una larga batalla contra una terrible enfermedad que se lleva la salud de muchas personas en el mundo.

La partida ha sido muy sentida por su familia, pero también en sus seguidores de las redes sociales. Ella, había formado una segunda familia en el mundo digital que seguía con periodicidad sus publicaciones cargadas de felicidad y optimismo.

¿DE QUÉ MURIÓ HILDA SIVERIO?

La influencer Hilda Siverio estuvo en una situación crítica en un hospital desde el pasado 9 de enero, según lo revelado por una de sus hijas. Un mes después, el jueves 9 de febrero, perdió la vida.

El mal que la aquejaba, el cual era conocido por todos sus seguidores en las redes sociales, era un cáncer de mama que se lo diagnosticaron en el año 2014. Finalmente, esa cruel enfermedad fue avanzando hasta provocarle la muerte.

Hilda Siverio al lado de sus tres hijos (Foto: Valeria González / Instagram)

¿QUIÉN FUE HILDA SIVERIO?

Hilda Sivero, de 52 años de edad, fue una mujer de Tenerife que en redes sociales siempre se mostraba muy alegre de la vida. En cada una de sus publicaciones siempre se le veía contenta y con ganas de seguir afrontando un nuevo día, pese a la enfermedad que tenía.

En 2014, cuando estaba embarazada de su tercer hijo, Hilda fue detectada de cáncer de mama, pero ella decidió no someterse a tratamiento aún porque no quería perjudicar la integridad de su bebé, así que está de más decir que tampoco optó por la idea de abortar.

En ese momento tenía tres tumores en el seno izquierdo con micrometástasis en la zona linfática, mientras que el seno derecho tenía dos tumores. Es por ello que adelantaron el nacimiento de su hijo a la semana 34.

Cuando dio a luz, ella no puede ver a su hijo hasta tres semanas después, ya que de inmediato le realizaron pruebas, una mastectomía y dieron inicio a las quimioterapias. Además, le quitaron los ovarios y las trompas.

Desde ese momento, con un pronóstico complicado, decidió vivir su vida hasta que se le permitiera. En vez de ponerse mal, llorar o dejarse llevar, mostró mucha felicidad y una sonrisa en cada ocasión que se le veía.

Las redes sociales fueron sus más grandes aliadas. En dichas plataformas compartió su día a día, explicó su enfermedad y daba mensajes de positivismo, los cuales generaron que gane muchos seguidores que se convirtieron en su segunda familia.

Hilda Siverio siempre posaba con una sonrisa en el rostro (Foto: Valeria González / Instagram)

LA CARTA DE DESPEDIDA DE SUS HIJOS

Valeria, su hija mayor, fue la encargada de emitir una carta de despedida para su madre, la cual fue firmada también por sus hermanos Gabriela y Richard. Sin duda alguna, aquella publicación ha generado una tristeza tremenda en todos. Además, miles de personas aprovecharon ese post para enviar sus condolencias a la familia.

“Con el corazón encogido y los ojos llenos de lágrimas, se ha ido mi persona favorita. No sé cómo despedirme de ti y tampoco quiero hacerlo, por eso he pensado en dirigirme a tres conceptos que han estado presentes en mi vida estos últimos meses.

Querido Amor: te encontraba en ella cada mañana al despertarme, haciendo que mi día brillara un poco más. Gracias por dejarme verte en cada sonrisa suya, en sus buenos días, en las broncas de cuando no recogía mi cuarto, en sus ganas de luchar… Sé que a veces no te veo y pienso que desapareces, pero tarde o temprano apareces de alguna forma. Te prometo amor que intentaré seguir buscándote por muy oscuro que lo vea todo, porque al fin y al cabo eres la razón de la vida, y yo no estoy dispuesta a perder la mía.

Querido tiempo: Eres un hipócrita, alargaste su dolor dejando así que se quedara más tiempo a nuestro lado. No pensaste en ella, pensaste en nosotros. Deberías de haberle permitido vivir hasta donde ya no hubiera dolor, de esa manera ella descansaría sin sufrimiento. No sé si tengo que darte las gracias o decirte que te odio, pero sería hipócrita por mi parte no decirte que te agradezco cada segundo que me diste con ella, porque por muy pequeño que sea un milisegundo, fue a su lado.

Querida muerte: Con lágrimas en los ojos te digo que eres una jodida bomba, cuando estallas haces mucho daño a tu alrededor. Te odio por haberte llevado a lo más bonito que tenía en mi vida y te envidio porque sé que ahora la tienes contigo. Sé que te harás amiga de ella y te hará reír, pero solo espero que la trates bien. Dile que aquí abajo seremos fuertes porque es lo que ella nos ha enseñado. Muerte, nos has dado donde más duele, directo al corazón, pero déjame decirte que nadie muere si nunca es olvidado y ten claro que mi corazón no la olvida. Para mami: Valeria, Gabriela y Richard te queremos. Posdata: un poquito más”.