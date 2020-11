Dirigida por Ron Howard con el guion de Vanessa Taylor, “Hillbilly, una elegía rural” (“Hillbilly Elegy” en su idioma original) es una película de Netflix que sigue la historia de J.D. Vance (Gabriel Basso), un exmarine del sur de Ohio y estudiante de derecho de Yale, que está a punto de conseguir el trabajo de sus sueños cuando una crisis familiar le obliga a volver a la casa que ha intentado dejar atrás.

Desde pequeño J.D. tuvo que lidiar con las complejas dinámicas de su familia Apalache, incluyendo su inestable relación con su madre Bev (Amy Adams), que tiene una adicción. De vuelta en Ohio, reflexiona sobre tres generaciones de historia familiar y sobre su futuro.

“Hillbilly, una elegía rural”, drama basado en el Bestseller nº 1 del The New York Times de J.D. Vance, tiene una narrativa no lineal, es decir, mientras el protagonista intenta cumplir sus sueños y ayudar a su madre con sus adicciones, se muestran recuerdos de su niñez, y la mayoría incluyen problemas con su progenitora.

J.D. recuerda que su madre intentaba ser amorosa, pero siempre se salía de control, como la vez que le regaló un perro y enfureció cuando el animal orinó en su alfombra, o cuando luego de un divertido momento madre-hijo, Bev se enfadó por un comentario y empezó a perseguirlo para golpearlo y no se detuvo hasta que llegó la policía.

La madre de Bev intentó ayudarla a superarse, pero no lo logró (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “HILLBILLY, UNA ELEGÍA RURAL”?

Al notar lo costoso que resultará el tratamiento de rehabilitación, Beverly se niega a internarse y se produce otro enfrentamiento con su hijo, quien no resiste más y le recrimina por todos sus errores. Pero su hermana Lindsay sale en su defensa y le explica que no solo ellos tuvieron una infancia horrible también Bev debió soportar un infierno.

Tras la muerte de su padre, Beverly entró en crisis y fue llevada a un centro de ayuda. Más tarde, salió y se volvió a casar. Y aunque le prometió una vida mejor a sus hijos, no estaba pendiente de ellos, así que luego de que J.D. casi fuera arrestado, su abuela se lo llevó a vivir con ella.

A su manera, la matriarca de la familia motivo a su nieto a luchar por sus objetivos. Aunque al principio no comprende la situación, al ver a su abuela afligida, J.D se pone las pilas, empieza a ayudar en casa, consigue un trabajo y mejora sus calificaciones.

De vuelta en el presente, J.D. lleva a su madre a un hotel y mientras él sale a buscar comida ella intenta drogarse una vez más. A pesar de todo, el protagonista de “Hillbilly, una elegía rural” permanece al lado de su madre.

Finalmente, J.D. logró acudir a su entrevista, se graduó de la Facultad de Derecho de Yale en 2013, se casó con Usha en 2014 y se mudaron a Ohio para estar cerca de su familia.

J.D. se fue a vivir con su abuela, luego de que su madre se volvió a casar (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “HILLBILLY, UNA ELEGÍA RURAL”?

Tanto J.D. como Lindsay logran superar su pasado, J.D. alcanzando sus sueños académicos y su hermana construyendo una familia amorosa y alejada del círculo de violencia que afectó su niñez y la de su madre Bev.

Aunque J.D quiere mantener alejada a su novia de su drama familiar, resulta que Usha tiene una historia similar, ya que nació en una familia de inmigrantes y ha visto su parte de sus luchas.

Finalmente, antes de acudir a su entrevista el protagonista acepta el legado de su familia Apalache, supera sus miedos y abraza su destino. La película de Netflix termina informando que J.D y su hermano tienen familias felices y que Bev lleva seis años libre de drogas.