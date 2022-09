CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. “Hocus Pocus 2″, película de Disney dirigida por Anne Fletcher y escrita por Jen D’Angelo, se desarrolla 29 años después de la clásica comedia de terror de 1993 dirigida por Kenny Ortega y trae de regreso a Bette Midler, Kathy Najimy y Sarah Jessica Parker como las hermanas Sanderson. Esta vez, la encargada de encender la vela de la llama negra es Becca, una estudiante de secundaria.

“Abracadabra 2″, también conocida como “El retorno de las brujas 2″, empieza en 1653 con una pequeña Winnie enfrentando al reverendo Traske, quien quiere obligarla a casarse con otro joven de Salem. Cuando la mayor de las Sanderson se niega amenazan con llevarse a sus hermanas, así que las tres se refugian en el bosque prohibido donde una poderosa bruja les entrega el Libro.

En la actualidad, Becca se prepara para hacer el ritual que realiza todos los años por su cumpleaños, pero esta vez, solo la acompañará su amiga Izzy, ya que Cassie pasa la mayor parte del tiempo con su novio. En lugar de acompañar a sus amigas, organiza una fiesta de Halloween aprovechando que su padre, que es el alcalde de Salem, estará en la feria.

Antes de hacer su ritual, Becca e Izzy pasan por la tienda de Gilbert, quien se dedica a contar la leyenda de las hermanas Sanderson y a vender objetos relacionados con su historia. El dueño de la antigua cabaña de las brujas les obsequia una vela muy especial y le sugiere llevar una planta que pueden deshacer hechizos.

Becca, Izzy y Cassie saliendo de la escuela en "Hocus Pocus 2" (Foto: Disney Plus)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “HOCUS POCUS 2″?

Durante el ritual, la vela que les regaló Gilbert se enciende inesperadamente. Las dos jóvenes intentan apagarla sin éxito, así que se esconden mientras las hermanas Sanderson aparecen y realizan uno de sus clásicos números musicales. Para evitar la muerte, Izzy y Becca les hacen creer que también son brujas y les aseguran que ya no necesitan asesinar a niños porque ahora las pócimas de juventud se venden en la farmacia.

Por supuesto, las protagonistas de “Hocus Pocus 2″ no tardan en darse cuenta del engaño, pero las estudiantes logran escapar utilizando un poco de sal. Para perseguirlas, Winnie encuentra una clásica escoba, mientras que sus hermanas se ven obligadas a recurrir a objetos similares para poder volar. Sarah consigue un trapeador y Mary, dos aspiradores robot.

Las Sanderson persiguen a las jóvenes hasta la tienda de Gilbert, quien confiesa que desde que las vio volar hace 29 años ha reunido todo lo necesario para traerlas de regreso. Luego de encerrar a Becca e Izzy en el sótano, Winnie obliga a Gilbert a reunir todo lo que necesitan para hacer el hechizo de poder supremo, mientras ellas encuentran a un descendiente de Traske.

Becca e Izzy escapan del sótano usando hojas de Angelika para eliminar la maldición y se dirigen a casa del alcalde para evitar que las brujas lo encuentren y utilicen su sangre en su hechizo. Aunque logran atraparlas en un círculo de sal las aspiradoras de Mary las liberan.

En lugar de llevarse al alcalde, se llevan a su hija Cassie, quien tras ver que sus amigas no mentían respecto a las hermanas Sanderson se reconcilia con ellas. Finalmente, Winnie, Mary y Sarah tienen todo lo necesario para hacer el hechizo, incluida la cabeza de Billy Butcher.

Las hermanas Sanderson sorprendidas al ver las supuestas cremas y lociones que contienen almas de niños en "Hocus Pocus 2" (Foto: Disney Plus)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “HOCUS POCUS 2″?

¿Las hermanas Sanderson logran hacer el hechizo supremo?

A pesar de la insistencia del Libro, Winnie ignora la advertencia del hechizo supremo y junto a sus hermanas lo lleva a cabo. Las tres brujas son más poderosas, pero Becca y sus amigas ya no están indefensas, ya que Izzy se da cuenta que la cumpleañera también puede hacer magia.

Becca utiliza su poder para proteger a sus amigas y convence a Libro de abandonar Winnie. Aunque las Sanderson parecen más fuertes, las tres amigas unen fuerzas y logran enfrentarlas.

En ese momento, Mary y Sarah empiezan a desaparecer porque para hacer el hechizo supremo una bruja debe sacrificar lo que más valora. Lo más preciado para Winnie son sus hermanas, así que las pierde para siempre.

Desconsolada, le suplica a Becca que utilice su magia para deshacer el hechizo. La estudiante accede, pero la única manera de ayudarla es enviarlas con sus hermanas, algo que Winnie acepta encantada.

La escena post-créditos de “Hocus Pocus 2″

En la escena post-créditos de “Hocus Pocus 2″, el gato de Gilbert se pasea por la tienda antes de detenerse cerca de una caja con la etiqueta “vela BF #2″. ¿Significa que las hermanas Sanderson podrían volver en algún momento?

En una entrevista con Entertainment Weekly, Bette Midler que interpreta a Winnie, confesó que le encantaría una franquicia de “Hocus Pocus”. “Si hubiera una tercera, por supuesto que me apuntaría, pero no sé cómo. No puedo imaginar cuál sería la historia, pero amo a Winifred, Sarah, Mary y nuestra relación es buena”.