Como parte de las producciones que Disney Plus planea incluir en su catálogo para octubre, considerado el “mes de las brujas” por Halloween, la plataforma de streaming anunció el estreno de “Hocus Pocus 2″, la secuela de la popular cinta que conquistó el cine en 1993.

En esta segunda entrega, ubicada 29 años luego de los acontecimientos de la primera parte, las hermanas Sanderson, interpretadas una vez más por Bette Midler, Kathy Najimy y Sarah Jessica Parker, regresan para tomar venganza contra Salem, el pueblo que las desterró siglos atrás.

La película de Disney Plus, además, rinde homenaje a la cinta dirigida por Kenny Ortega, con varias referencias y momentos recogidos del clásico de hace tres décadas, aunque evitando algunos detalles que algunos fanáticos sí notó.





LA BOCA TORCIDA DE MARY SANDERSON

Una de las diferencias más marcadas entre la primera cinta y la segunda fue, además de la ausencia de los niños protagonistas, a quienes no se les hace referencia en toda la cinta, la postura en la boca de Mary Sanderson.

Desde la primera entrega, el gesto en la boca de Mary, la bruja más gentil del trío, ha llamado la atención de los amantes de la saga, pero en la segunda parte, esta se ubica al extremo opuesto.

En conversación con Entertainment Weekly , Kathy Najimy, la actriz responsable de interpretar a la bruja en la cinta, explicó que existe un motivo por el cual se tomó la libertad de cambiar la postura de su boca.

“Está del otro lado principalmente porque es muy difícil para mí hacerlo del lado en el que lo hice hace 30 años. Estoy seguro de que los fanáticos van a entrar en detalles profundos sobre por qué está del otro lado. Es simplemente algo que se me ocurrió la primera semana”, explicó.

Kathy Najimy explicó los motivos en el cambio en la boca de Mary Sanderson (Foto: Disney)

Del mismo modo, la actriz restó importancia a las teorías que surgieron luego de que los fanáticos notaran el pequeño detalle en su boca, asegurando que no posee relevancia alguna, más allá de un momento divertido para los espectadores.

“Esta es una gran comedia, así que no tienes que ser sutil o tener una historia de fondo de Shakespeare de 40 páginas. Podemos justificarlo porque hay una escena al principio donde Winnie me da una bofetada, y mi boca se va al otro lado, y luego ella me golpea de nuevo y se va al otro lado, y se pega”, añadió.

De hecho, la postura en la boca del personaje nunca fue un añadido importante, más allá de darle una característica física propia a Mary, la cual la distingue de sus hermanas, marcadas por la inocencia de una y la fortaleza de la mayor.