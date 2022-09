Aunque “Hocus Pocus 2″ (”Abracadabra 2” en Hispanoamérica y “El retorno de las brujas 2” en España), la secuela de la clásica comedia de terror de 1993 dirigida por Kenny Ortega, se estrenó en Disney Plus recién el 30 de septiembre de 2022, los fanáticos de la divertida historia protagonizada por Bette Midler, Kathy Najimy y Sarah Jessica Parker ya preguntan por una tercera entrega.

Han pasado 29 años desde que alguien encendió la vela de flama negra resucitando a las hermanas Sanderson del siglo 17. Becca, una estudiante de secundaria hace su ritual de cumpleaños en el bosque prohibido sin imaginar que la vela que está utilizando es capaz de traer a Winnie, Mary y Sarah de regreso.

Ahora las voraces brujas quieren venganza, así que Becca, junto a sus amigas Cassie y Izzy, debe evitar que las hermanas Sanderson siembren el caos en Salem durante la noche de Halloween. Entonces, ¿habrá una nueva película de “Hocus Pocus”?

“HOCUS POCUS”, ¿TENDRÁ TERCERA PARTE?

Hasta el momento, Disney Plus no ha confirmado una tercera parte de la cinta dirigida por Anne Fletcher y escrita por Jen D’Angelo, sin embargo, por lo visto en la escena post-créditos, Winnie, Mary y Sarah podría regresar una vez más para atormentar a Salem y recuperar lo que perdieron.

En dicha secuencia aparece el gato de Gilbert (Sam Richardson) paseando por la tienda antes de detenerse cerca de una caja con la etiqueta “vela BF #2″. ¿Significa que las hermanas Sanderson podrían volver en algún momento?

En una entrevista con Entertainment Weekly, Bette Midler que interpreta a Winnie, confesó que le encantaría una franquicia de “Hocus Pocus”. “Si hubiera una tercera, por supuesto que me apuntaría, pero no sé cómo. No puedo imaginar cuál sería la historia, pero amo a Winifred, Sarah, Mary y nuestra relación es buena”.

“Nos mantenemos unidas a través del infierno y la marea alta, pero causamos caos, ¡y no muchas mujeres causan tanto caos!”, agregó. Por su parte, Kathy Najimy aseguró que “nunca dirá nunca”, pero “siento que hemos terminado. Hemos extraído todas las historias que podrías sacar de esto. No sé si hay planes para un tercero”.

Mientras que, Sarah Jessica Parker dijo: “Kathy tuvo una buena idea de que el tercero debería ser animado. Sería genial y una idea inteligente. Es divertido, gracioso y podría ser interesante e innovador, como una [animación] antigua o nueva. Por supuesto que estaría feliz de tener una conversación [para una tercera película]”.