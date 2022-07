Este 6 de julio, Netflix estrenó una nueva película romántica. Se trata de “Hola, adiós y todo lo que pasó”, cinta protagonizada por Talia Ryder y Jordan Fisher. De los mismos creadores de la saga “A todos los chicos”, esta adaptación de la obra de Jennifer E. Smith busca encantar a los usuarios de la plataforma de streaming.

Dirigida por Michael Lewen, el largometraje sigue la vida de dos jóvenes que deberán decidir si siguen juntos o toman caminos separados, tras su inminente ingreso a cursar estudios superiores. El guion, por su parte, es de Ben York Jones y Amy Reed.

A continuación, en las siguientes líneas conoce a los actores y personajes de “Hola, adiós y todo lo que pasó”. Descubre así quién es quién en la nueva película de Netflix.

¿DE QUÉ TRATA “HOLA, ADIÓS Y TODO LO QUE PASÓ”?

Esta comedia romántica es una adaptación de la novela homónima “Hello, Goodbye, and Everything in Between” de Jennifer E. Smith, creada por los productores de la popular franquicia “A todos los chicos” y que aborda la historia de Clare (Talia Ryder) y Aidan (Jordan Fisher).

Después de pactar que terminarían antes de la universidad, ambos pasan su última noche como pareja recordando su relación. Mientras recorren momentos importantes —como la primera vez que se saludaron, el primer beso y la primera discusión— llegan a un punto decisivo que los hace cuestionarse si deberían seguir juntos o decirse adiós para siempre.

El póster de "Hello, Goodbye and Everything in Between" (Foto: Netflix)

¿QUIÉN ES QUIÉN EN “HOLA, ADIÓS Y TODO LO QUE PASÓ”?

1. Talia Ryder como Clare

La actriz Talia Ryder interpreta a Clare, la actriz principal de la película. La artista nacida el 16 de agosto de 2002 tiene 19 años y ha trabajado antes en la producción de Broadway “Matilda, el musical” y en la galardonada película “Never Rarely Sometimes Always” de Eliza Hittman.

Talia Ryder como Clare en “Hola, adiós y todo lo que pasó” (Foto: Netflix)

2. Jordan Fisher como Aidan

El actor Jordan Fisher interpreta a Aidan, el otro protagonista de la cinta. El joven nació el 24 de abril de 1994, tiene 28 años y está casado con su novia de la infancia, Ellie Woods. Es mejor conocido por su trabajo en “The Secret Life of the American Teenager”, “Teen Beach 2″ y “A todos los chicos: P.D. Todavía te quiero”.

Talia Ryder y Jordan Fisher protagonizan “Hola, adiós y todo lo que pasó” (Foto: Netflix)

3. Ayo Edebiri como Stella

La artista Ayo Edebiri hace el papel de Stella, la amiga de Clare. Ella nació el 3 de octubre de 1995, tiene 26 años y, además de actriz, también es comediante. La joven destaca por ser la voz de Missy en “Big Mouth, desde el 2020.

4. Nico Hiraga como Scotty

Nico Hiraga le da vida a Scotty, el amigo de Clare y Stella. Su personaje no parece tomarse la vida demasiado en serio y trata de vivir el momento. Es considerado el ‘salvaje’ de su grupo de amigos. El actor nació el 19 de diciembre de 1997, tiene 24 años y ha participado antes en la película “Booksmart”.

5. Jennifer Robertson como Nancy

Jennifer Robertson interpreta a Nancy, la madre de Clare (Talia Ryder). La actriz es conocida por su papel de Jocelyn Schitt en la exitosa serie “Schitt’s Creek”.

6. Djouliet Amara como Tess

Djouliet Amara interpreta a Tess, el interés amoroso de Stella. Además de la actuación, la otra pasión de la intérprete es la danza. Ella ha participado en la reconocida producción “Riverdale”.

7. Patrick Sabongui como Steve

Patrick Sabongui interpreta el papel de Steve, el novio de Nancy. El artista nació el 9 de enero de 1975 en Canadá. Actualmente tiene 47 años y trabaja también como doble y profesor de teatro. Es mejor conocido como David Singh en la serie “The Flash”.

Otros actores que forman parte del elenco secundario:

Eva Day como Riley

Julia Benson como Claudia

Dalias Blake como Rick

Sarah Grey como Collete

¿CÓMO VER “HOLA, ADIÓS Y TODO LO QUE PASÓ”?

La película romántica “Hola, adiós y todo lo que pasó” ya está disponible en Netflix. Con una suscripción a la popular plataforma de streaming podrás disfrutar de la cinta desde este enlace.

EL TRÁILER DE “HOLA, ADIÓS Y TODO LO QUE PASÓ”