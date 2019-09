Las historias de amor que acabaron en tragedia en Hollywood

Brittany Murphy fue una actriz que apareció y protagonizó películas como Clueless, Just Married, Girl Interrupted, Spun, 8 Mile, Uptown Girls, Sin City, Happy Feet y Riding in Cars with Boys. (Foto: AFP)

Brittany Murphy fue una actriz que apareció y protagonizó películas como Clueless, Just Married, Girl Interrupted, Spun, 8 Mile, Uptown Girls, Sin City, Happy Feet y Riding in Cars with Boys. (Foto: AFP)