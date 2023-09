Horacio Villalobos fue una de las estrellas de “Venga la Alegría” que salió del programa de televisión de TV Azteca. El viernes 31 de marzo, se anunció su salida y el presentador no hizo más que agradecer la oportunidad de formar parte del espacio durante tres años, una situación que la vivió de manera insólita porque llegó de emergencia y se quedó por el cariño del público de la producción.

En la pandemia del coronavirus, las figuras del matinal cayeron infectadas y se necesitó de otros rostros para cubrir las ausencias. Así fue cómo se convocó a Villalobos como parte del plan de contención.

Sin embargo, la química en el plató y el cariño de los televidentes con su trabajo como conductor hicieron que la celebridad mexicana se quedara durante tres años en “Venga la Alegría”, una etapa que terminó y cuyo final tuvo varias especulaciones.

Por ejemplo, no faltaron los rumores de que Laura G habría tenido alguna influencia en su salida, algo que el presentador descartó. En una entrevista con “La caminera” de Tania Rincón, Villalobos dijo por qué dejó el programa, a seis meses de su salida.

El conductor posando para las redes sociales (Foto: Horacio Villalobos / Instagram)

¿POR QUÉ HORACIO VILLALOBOS DEJÓ “VENGA LA ALEGRÍA”?

Horacio Villalobos volvió a confirmar que salió de “Venga la Alegría” para seguir con sus proyectos personales. Así lo contó a Tania Rincón en “La caminera”, donde aseguró que fue muy feliz durante los tres años que le tocó estar frente a las cámaras del programa de TV Azteca.

“Después de tres años dije ‘Quiero hacer otros proyectos, quiero hacer otros programas, tengo que terminar una radionovela, tengo que regresar al teatro, tengo que buscar mi propio espacio’, que ya tenía una oferta de ADN 40″, manifestó la celebridad mexicana en dicho programa.

Agregó que la rutina de levantarse muy temprano para ir al programa era muy pesada y “la levantada es horrenda”. “A las seis de la tarde te quieres poner la pijama, te lo juro, porque dices ‘Si salgo a una cena a las 8 de la noche, voy a estar regresando a la 11:30, si bien me va. En lo que me baño o me acicalo para dormir, me van a dar la una de la mañana, y en lo que me da el nervio porque me tengo que levantar temprano me dan las 3′. En eso suena el despertador a las 6:30 y quieres arrancarte”, contó.

¿QUÉ PASÓ CON HORACIO VILLALOBOS TRAS DEJAR “VENGA LA ALEGRÍA”?

Horacio Villalobos ha seguido con diversos proyectos en el streaming, la televisión y el teatro después de seis meses de salir de “Venga la Alegría”, programa de TV Azteca en el que estuvo durante tres años.

En las últimas semanas, ha estado presentando la obra de teatro, titulada “Un acto de Dios”, el cual protagoniza junto a Daniel Vives Ego, Carlos Rangel, entre otros.