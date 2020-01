El Año Nuevo Chino 2020 empezará el próximo 25 de enero y será el momento de la Rata de Metal hasta el 11 de febrero de 2021. Según el Horóscopo Chino, este signo es el que tiene mayor capacidad de supervivencia de entre todos los signos del zodiaco oriental, además es el que se adapta mejor a los cambios y se caracteriza por su simpatía y alegría.

Este nuevo año será el inicio de profundas transformaciones en el área del amor, trabajo, salud y dinero. A demás, permite descartar lo inservible y empezar un camino distinto. A continuación, te contamos los cambios que se viene en el Año Nuevo de la Rata de Metal según cinco especialistas.

Año de la rata (05/01/2020)

AÑO NUEVO DE LA RATA DE METAL, SEGÚN SO MAN-FUNG PETER PARA CNN

El astrologo más famoso de Hong Kong, So Man-fung Peter, habló con CNN e hizo sus predicciones sobre lo que se viene en este 2020 para los signos del zodiaco en el Año de la Rata de Metal.

SALUD: Puede que seas propenso a pensamientos negativos y más interrupciones en la vida, como los accidentes. Para aliviar el impacto, debes viajar más en 2020 y considerar donar sangre para evitar derramar sangre por accidente.

DINERO: Deberías poder acumular algo de riqueza, especialmente si trabajas por cuenta propia o si eres un emprendedor. Las personas nacidas en los meses de otoño e invierno boreal deben evitar renunciar a las cosas por impulso.

AMOR: La buena noticia es que su suerte amorosa del año pasado perdurará hasta el 4 de abril de 2020. Las relaciones que pueden durar hasta mayo tienen una posibilidad real de convertirse a largo plazo.

Para conocer que te depara el futuro para el resto de los signos del zodiaco oriental, CONSULTA AQUÍ.

AÑO NUEVO DE LA RATA DE METAL, SEGÚN PEDRO ENGEL PARA LA TERCERA

El astrólogo y ancestrólogo, Pedro Engel, dio sus predicciones para el nuevo año chino que comienza este sábado 25 de enero.

LA RATA: “Muy inteligente y astuta”, según Pedro Engel. “Es un animal que siempre sale airoso de cualquier situación”. En cuanto a Febrero: ”Suspire y llore, pero no habrá error. Cuando las honorables intenciones son mal interpretadas, cuesta mucho conseguir la congregación, pero como la culpa no la tiene él, no será reprochado”.

EL BUEY: “No hay persona más estable y templada que el Buey”, dice. Y sobre febrero: “El cielo en el centro de la montaña señala tesoros ocultos. Del mismo modo, en las palabras y los hechos del pasado se esconde un tesoro que puede ser utilizado para lograr la afirmación y el acrecentamiento del propio carácter. He ahí la recta manera de estudiar.

EL TIGRE: “Solitario y sigiloso, el Tigre es un animal que necesita tener en la mira a su objetivo para motivarse y accionar, les gusta el riesgo y la adrenalina”, explica el astrólogo. Para Febrero: “La contemplación de las cosas, que son reflejo de la verdadera Luz, sin tener en cuenta la preponderancia de esta, es humillante para el Ser Humano Superior. Para el Inferior que aún no percibe el núcleo radiante universal, no hay culpa alguna”.

Para conocer que te depara el futuro para el resto de los signos del zodiaco oriental, CONSULTA AQUÍ.

De acuerdo con la cultura oriental, el signo de la Rata traerá abundancia y prosperidad. (Foto: Freepik)

AÑO NUEVO DE LA RATA DE METAL, SEGÚN LUDOVICA SQUIRRU DARI PARA EL CLARÍN

En entrevista con El Clarín, la autora de los libros del “Horóscopo Chino” desde 1982, presentó la proyección para el año 2020. Y a continuación te dejamos un resumen signo por signo.

RATA: “Primero, la rata. Los chinos dicen que te pueden pasar las peores cosas en tu propio año, como también puede ser el mejor de tu vida si te programaste y dijiste ‘bueno, acá tengo acumulado mucho spam, mucho karma, y empiezo a sanar las relaciones afectivas, a pagar deudas, a hacer cosas que quedaron pendientes’, aseguró la astróloga al medio argentino.

La vida dará unos tremendos saltos de malabarista. Todas las ratas tendrán, al final del 11 de febrero de 2021, algo que contar, alguna sacudida, una recompensa, una pérdida, señaló.

MONO: “Monitos, este año es espectacular. Pongan un pleno en todo: en el amor, en la pareja, en el trabajo, nuevos amigos”, dijo Ludovica Squirru Dari.

SERPIENTE: Este un signo para que oriente es todo belleza, armonía e inteligencia. Este año tienen que agudizar su intuición, su tercer ojo, porque puede haber trampas que a ustedes no las pongan muy tranquilas.

Para conocer que te depara el futuro para el resto de los signos del zodiaco oriental, CONSULTA AQUÍ.

AÑO NUEVO DE LA RATA DE METAL, SEGÚN ANA ISABEL APARICIO PARA EL PAÍS

La astróloga Ana Isabel Aparicio dio sus predicciones para el nuevo año chino en el campo del amor, trabajo, salud y dinero.

RATA: Será un año de oportunidades. El roedor será el rey del universo, pero su trono le generará una cantidad de beneficios, pero a la vez responsabilidades, retos, desafíos. No será un año suave.

Los retos pueden generar cambios en la apariencia física o la imagen porque se entrará en confrontación con las normatividades o tradición de su familia o la empresa en la que está o su país. Podrá hacer muchas cosas y será importante poder capitalizar esto.

TIGRE: Bajo la regencia del Cerdo, el año anterior fue muy movido para el Tigre, muy lleno de retos y de trote, al ser el contramaestre del porcino, porque le tocó solucionar los problemas de mucha gente. Eso removió sus circunstancias personales. Así este será el año de su estabilización.

DRAGÓN: Es coequipero de la Rata junto al Mono. Ese vínculo o trilogía le da un brillo particular, suerte y puertas abiertas a circunstancias, con muchos halagos y aperturas. Sin embargo, esto hará que se le suba el ego y no va a poder discernir entre las buenas compañías y las que están con él por interés. Esto lo llevará a perder el norte y se meterá en dificultades.

Para conocer que te depara el futuro para el resto de los signos del zodiaco oriental, CONSULTA AQUÍ.

Este 2020 es el Año de la Rata (Foto: Freepik)

AÑO NUEVO DE LA RATA DE METAL, SEGÚN ABC

TIGRE: nacidos en 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998 y 2010. Es unos de los signos más valientes Son agradables y encantadores. En el plano negativo puede ser arrogante.

CABALLO: nacidos en 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 y 2014. Son aventureros, creadores, líderes y trabajadores. Derrochador se involucra demasiado en los problemas de otros y ello le puede perjudicar.

CABRA: nacidos en 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015. Son tranquilos, amables y disfrutan del placer. Sabe guardar bien un secreto, pero son indecisos y carecen de voluntad para emprender nuevos proyectos.

Para conocer que te depara el futuro para el resto de los signos del zodiaco oriental, CONSULTA AQUÍ.

VIDEO RECOMENDADO:

Signos compatibles en el amor

TE PUEDE INTERESAR: