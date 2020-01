El 25 de enero del 2020 comenzará el año de la Rata de Metal en el Horóscopo Chino. Para el signo de la Serpiente le espera un tiempo de reestructuración espiritual, astral, emocional y causal. Cada mes del año, este signo deberá superar diferentes retos que lo ayudarán a mejorar como persona.

Las serpientes son muy solicitadas debido a que saben curar y ayudar a los demás tan solo son su presencia y sabiduría. Sin embargo, este 2020 gastarán mucha energía y podrían estar propensas a padecer algunos males relacionados con los riñones y las hormonas. Deberán estar atentos durante todo el año.

Todas las personas nacidas en los años 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001 y 2013 pertenecen al signo de la Serpiente, uno de los animales más disciplinados del zodiaco chino.

PREDICCIONES DE LA SERPIENTE EN EL HORÓSCOPO CHINO 2020

Ludovica Squirru Dari, reconocida astróloga argentina, publicó en su libro Horóscopo Chino 2020, las predicciones para cada signo del zodiaco chino. A continuación, te dejamos los principales pronósticos para la Serpiente.

SALUD: durante febrero, el mes del Tigre, provocará en la Serpiente algunos problemas físicos. Debe acudir al médico inmediatamente y no dejar que el tiempo pase, pues se podría complicar su salud. Sin embargo, durante el resto del año no sufrirás otras complicaciones.

DINERO: en el año del Cerdo, la Serpiente no tuvo muchas oportunidades para desarrollarse en el ámbito laboral y por ello, el dinero no le alcanzaba. Estos primeros días del año, este signo debe elaborar una agenda con todos sus objetivos a corto y largo plazo. Para esta primera mitad del año, el signo de la Rata le traerá fuerza a la Serpiente para que pueda lidiar con la dura carga laboral. Con el pasar de los días, la economía mejorará.

AMOR: será un buen año para el amor. Si tiene pareja, no habrán problemas de comunicación. Ambos compartirán sus éxitos laborales y profesionales. Además, podría ser el momento idóneo para tener un hijo. Si está soltero, analiza qué paso con tu última relación y por qué todavía no está preparado para comenzar una nueva. A finales del año conocerá a alguien muy diferente a usted, pero se enamorará perdidamente. No tenga prisa, vaya con calma y conozca bien a la persona.

CARACTERÍSTICAS DE LA SERPIENTE EN EL HORÓSCOPO CHINO 2020

La serpiente es refinada, de gustos carísimos, pero de gran empuje para conseguir una posición social y económica elevada. Tiene buena memoria, una mente práctica, calculadora, previsora y es capaz de organizar proyectos complejos con gran facilidad.

Este animal del zodiaco chino destaca por su lengua viperina, humor negro, carisma y su capacidad de recordar diferentes momentos y hechos para usar a favor o en contra de sus enemigos. Es imposible que esta criatura pase inadvertida.

El lado negativo de la Serpiente es que posesiva, celosa, manipuladora, egoísta y vengativa. Además, es lujuriosa e intuitiva, capaz de hacer de todo con tal de conseguir las cosas que quiere.

