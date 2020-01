Para el Horóscopo Chino, el 2020 será el Año de la Rata de Metal. Un año de muchos cambios para el signo del Tigre que llegará agotado debido a las pérdidas irreparables y el modo de vida que tuvo en el Año del Cerdo. Las personas nacidas bajo este signo, sin importar la edad que tengan, estarán cansados emocional y físicamente.

Este año, el Tigre deberá ser más disciplinado porque es posible que sus responsabilidades en su centro de labores y con la familia se vayan incrementando con el pasar de los días. Además, deberá tener cuidado de aquellas personas que solo se acercan a el para obtener algo a cambio.

Según el Horóscopo Chino, pertenecen al signo del Tigre todas las personas nacidas entre los años 1914, 1926, 1938, 1950, 1962 , 1974, 1986, 1998 y 2010. Además, se caracterizan por ser amigos incondicionales, exigir justicia y no perdonar traiciones.

PREDICCIONES DEL TIGRE EN EL HORÓSCOPO CHINO 2020

La famosa astróloga argentina, Ludovica Squirru Dari , que se caracteriza por sus acertadas predicciones en el zodiaco chino, compartió sus pronósticos para las personas nacidas bajo el signo del Tigre, el animal más impulsivo del Horóscopo Chino.

SALUD: este 2020 todas las personas nacidas bajo el signo del tigre gozarán de buena salud, pero con el transcurso de los meses podrían tener algunas complicaciones relacionadas al aparato respiratorio. Evite resfriarse y tome las precauciones correspondientes. Si a usted le gusta fumar, este sería un buen año para dejar de hacerlo.

DINERO: económicamente no será un buen año. El Tigre no ganará mucho dinero y deberá tener mucho cuidado para no perder lo que tiene. No significa que le va a ir muy mal, sino que no va a obtener muchos ingresos. Sin embargo, siempre buscará nuevas formas de hacer dinero y no quedarse con los brazos cruzados.

AMOR: será un año de mucho diálogo, por eso, si tiene pareja, le va a ir bien. Pero aún no es momento de tener un hijo. Por otro lado, si está soltero, va a conocer a muchas personas, pero no llegarán a nada concreto.

CARACTERÍSTICAS DEL TIGRE EN EL HORÓSCOPO CHINO 2020

El Tigre es el animal más despierto de todo el zodiaco chino y su carisma es un arma de doble filo. A este signo le gusta que lo admiren, lo aplaudan y que estén pendientes de sus caprichos. También les cuesta delegar funciones pues creen que nadie más es tan hábil como él.

Este signo es muy apasionado. Siempre estará dispuesto a dejar todo por la persona que ama. Además, tendrá un rol destacado en la sociedad y será venerado por su inteligencia y manera de resolver los problemas.

Debido a su carácter emocional y justiciero, el Tigre es compatible con el Caballo, Perro y Buey; y es incompatible con la Cabra, símbolo de honradez y obediencia.

VIDEO RECOMENDADO

Signos compatibles en el amor