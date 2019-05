Horóscopo del día 19 de mayo: ¿qué decían los astros de ti hace un año?

Horóscopo del día domingo 19 de mayo | Ha pasado un año y a lo largo de este tiempo hemos logrado muchas cosas y aprendido de nuestras experiencias diarias; sin embargo, ¿recuerdas lo que te deparaban las estrellas en el amor y el trabajo hace 365 días? A continuación, te compartimos el horóscopo del 19 de mayo de 2018 para que rememores lo que los astros te deparaban en el trabajo y amor.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: llega el momento de cosechar los merecidos beneficios. Valorará sugerencias audaces. Amor: discute por asuntos triviales y la atracción se incrementa cada día más.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: pide una gran cuota de esfuerzo y se la otorgan. Deberá estar dispuesto a pagar más. Amor: toma la decisión acertada y su pareja deja de lado la indiferencia; todo mejora.

GÉMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: un cambio de ambiente le alienta a intentar suerte con un rubro nuevo para usted. Amor: todo mejora cuando deja de lado sus duras críticas y permite aflorar la seducción.

CÁNCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: conviene sumarse a las nuevas tecnologías para que su estilo de vida mejore. Amor: se refugia en su círculo íntimo y recibe una confesión que renueva el amor en la pareja.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: llegan los dividendos de aquello que le lleva el mayor esfuerzo; conviene pedir más ingresos. Amor: sus deseos no son atendidos y la angustia crece; es la hora de definiciones.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: convierte una debilidad en fortaleza; inventa algo realmente nuevo y las mejoras llegan. Amor: sus errores son disculpados y sus aciertos, destacados. La armonía llega y se queda.

LIBRA (setiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: roces con viejos compañeros. Aunque no le guste, conviene escuchar propuestas. Amor: una ex pareja volverá para incomodarle. Hay heridas que todavía no han cerrado.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: las condiciones son óptimas para iniciar un negocio propio. El dinero llega. Amor: toma con ternura un supuesto defecto de su pareja y la unión crece y se hace estable.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: se hace cargo de un negocio estancado por errores de otros; llega propuesta. Amor: una actitud esquiva le irritará pero debe ser cauto y escuchar con el corazón ¡Romance!

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: renueva el perfil de su negocio y atrae a nuevos clientes. Las compras son propicias. Amor: algo en la pareja está en crisis y causa discusiones. La distancia no ayudará.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: toda va bien aunque no se vean cambios en lo económico. Se avecina prosperidad. Amor: un regalo le dejará sin argumentos. Hará las paces con gran entusiasmo.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: aprovecha oportunidad favorable, hace cambios sobre la marcha y el negocio mejora. Amor: momento inolvidable; los pactos se renuevan y la armonía embellece la pareja.