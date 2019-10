Llegó el día que muchos esperaban: la Primavera. El lunes 23 de septiembre del 2019 da inicio oficialmente a la primavera en el hemisferio sur y esto marca un cambio entre los astros, además del cambio de estación. ¿Qué dice el horóscopo de esta época?

La primavera es un día muy importante ya que la Tierra se rejuvenece, y es en estos momentos del equinoccio en el que los días comienzan a sentirse más energéticos, ya sea porque inicia tuna nueva etapa en la vida de muchas personas o porque este tiempo significa el cierre de otras.

¿Qué deparará para tu futuro este cambio de ciclo? Conoce a detalle las predicciones que se dan para las personas que han nacido bajo cada signo, además de algunas recomendaciones para sacar el máximo provecho a esta estación.

ARIES – Del 20 de Marzo al 18 de Abril

En esta época de cambios, los astros estarán de tu parte para que puedas terminar esos proyectos que tanto has anhelado. Sin embargo, es necesario que pierdas todo miedo para que promociones al mundo tu talento. Con tu alrededor enterándose de tus grandes habilidades, verás como las puertas se abren solas con cada paso que das hacia delante. Toma todo con disciplina, entusiasmo y mucho amor para ver tus planes florecer con el tiempo.

En el amor, aún existe el pasado en tu cabeza, pero deberás hablarlos con alguien para que puedas ir sanando poco a poco. No te apresures para volverte a enamorar, pero abre tu corazón a aquellas personas que te demuestran que les importas. Si estás con pareja, es el tiempo justo para renovar el amor con un cambio en la rutina y así comenzar esta etapa de la mejor manera.

Tus talismanes para esta época serán la piedra de ónix, los colores carmesí y ámbar y podrás decorar tu hogar con rosas y jacintos.

Aries (Foto: Pixabay)

TAURO – Del 19 de Abril al 19 de Mayo

Este ha sido tu año, Tauro, en especial porque Marte ha estado cuidándote desde febrero y extenderá su estadía en ti hasta el próximo año. Tus planes han ido floreciendo con el tiempo y es momento de cosechar los frutos. Recuerda también que en tu ocupada agenda debes guardar un espacio para el descanso y la meditación. Puede que mantenerte en silencio y en calma por unos minutos al día hagan una gran diferencia para enfrentar las adversidades de forma positiva.

Por el lado romántico, no tienes por qué tener miedo a cupido. Cierra los ciclos que tengas que cerrar y deja el pasado atrás para que el amor pueda surgir en tu corazón nuevamente. Si estás con alguien, demuestra tu madurez para disfrutar tu relación al máximo con tu pareja.

Tus talismanes para esta época serán la piedra de amatista, los colores amarillo y violeta y podrás rodearte de hortensias y bugambilias.

Tauro (Foto: Pixabay)

GÉMINIS – Del 20 de Mayo al 20 de Junio

Para Géminis, la primavera es una época llena de energía para realizar los objetivos que te has planteado por mucho tiempo. A la par, tu mente tendrá esa claridad que tanto has estado buscando en los últimos meses para discernir entre aquello que te quiere engañar y lo que de verdad te ayudará a futuro. No desesperes si ves que algo no va como querías, ten paciencia y las cosas irán cayendo bajo su propio peso.

Para el amor, es necesario sacudir un poco la cabeza de las distracciones y los recuerdos negativos. No dejes que experiencias pasadas te frenen de enamorarte nuevamente y, si es necesario, deja ir todo lo que mantienes guardado dentro tuyo con un llanto. Verás luego que tu mundo está repleto de posibilidades.

Tus talismanes para esta época serán la piedra de cuarzo blanco, los colores rosado y verde jade y las flores claveles y azaleas.

CANCER – Del 21 de Junio al 21 de Julio

Es el momento preciso de materializar todos tus planes. Los astros te favorecen para darte el impulso que necesitas hacia el éxito, pero recuerda siempre estar en contacto con la naturaleza. Esto te ayudará a relajarte e inspirarte, aunque también es necesario que dejes la carga de tus proyectos más importantes a otros miembros de tu equipo. Comparte tu entusiasmo con la gente a tu alrededor y verás como todo irá mejor.

No te aferres a una persona en el amor. Ya sea para bien o para mal, ya despertaste del sueño y es momento de la despedida. Aprende de tus experiencias, baja a la realidad y comparte con tus seres queridos el tiempo que necesites.

Tus talismanes para la primavera serán el cuarzo rosa, los colores verde jade y gris y las flores gerberas y peonias.

LEO – Del 22 de Julio al 22 de Agosto

Un error del pasado ha estado desganándote desde hace bastante tiempo, pero no es momento de lamentos. Ha llegado la hora de aprender la lección, perdonarse y seguir adelante. Tu creencia en ti mismo será tu mejor arma contra las adversidades, pero a la vez tu personalidad creativa destacará en este tiempo, así que no tengas miedo de seguir ese camino que siempre has anhelado.

Cuidado que quieras controlar mucho la situación. Es necesario un poco de fluidez a tus acciones para dejar que las buenas noticias lleguen sin retraso. La persona que te gusta avanzará paso a paso, así que no desesperes. Si ya tienes una relación, acóplate a tu pareja y muévete a su ritmo, siempre atento a lo que te llame la intuición.

Tus talismanes para esta época será la piedra de obsidiana, los colores esmeralda y salmón así como las flores jazmines y begonias.

VIRGO– Del 23 de Agosto al 21 de Septiembre

Los procesos de cambios también implican deshacerte de algunos pesos que tienes encima, en especial aquellos que no son tuyos. Tu semblante generoso ha ido demasiado lejos y está bien querer ayudar a tus seres amados, pero es momento de pensar en ti antes de ayudar a otros. Reúnete con la gente que más amas para abrir la puerta la positividad en tu vida, mientras te preparas para continuar con algunos proyectos que verán la luz pronto.

En el amor, utiliza tu creatividad para conquistar a es persona tan especial que tienes. Recuerda que no hay nadie mejor en esta etapa que aquella que te conoce bien, te escucha y te da consejos realistas. Si estás con alguien, durante este tiempo alcanzarás un mejor nivel de entendimiento entre ambos.

Tus talismanes son la piedra aventurina, los colores fucsia y azul así como los tulipanes y las margaritas.

LIBRA– Del 22 de Septiembre al 22 de Octubre

El universo estará de tu lado para prestarte la ayuda que necesites, pero solo si extiendes los brazos lo suficiente para recibirlo. Recuerda que ya has hecho suficiente por otras personas y lo harías nuevamente, pero en esta temporada vas a tener ese apoyo que tantas veces has prestado. De la misma manera, no dejes que los constantes cambios te confundan y mantente centrado en tus objetivos.

Pronto comenzarás a sentir algo con respecto a un amigo o amiga, pero deberás evaluar bien la situación para descubrir si valdrá la pena o no seguir con ello. Esa persona que te gusta tomará la iniciativa, así que tendrás que decidir que hacer. Si ya tienes una pareja, comparte con él o ella una salida para recordar lo bien que se la pasan juntos.

Tus talismanes serán el lapislázuli, los colores turquesa y coral, y las dalias y orquídeas.

Libra (Foto: Pixabay)

ESCORPIÓN – Del 23 de Octubre al 21 de Noviembre

La productividad será excelente para ti en esta temporada. Es el momento de dejar las comparaciones negativas entre otras personas y darte más crédito. Con los movimientos exactos, podrás serrar acuerdos y negocios muy prósperos a futuro, así como tener la oportunidad de remendar un error o convertir algo común en una cosa que te de mucho orgullo. Sigue rodeándote de tu familia y amigos para serenar tu alma.

En el amor también se vienen cambios, así que recíbelos con la mejor actitud que puedas. Enfócate en los aspectos positivos de tu relación y deja atrás cualquier pensamiento sombrío sobre el futuro. Tu ánimo alegre será vital para que esa persona especial sienta esa atracción hacia ti.

Tus talismanes serán el ojo de tigre, los colores plateados e índigo y las flores alhelíes y violetas.

SAGITARIO – Del 22 de Noviembre al 20 de Diciembre

Estos meses de cambio afectarán todo tu entorno, y tendrás una tendencia a volver a esos proyectos que no lograste resolver en su momento. Pero ten paciencia, si vez que estás teniendo una reacción exagerada, detente, respira y luego analiza las cosas con calma. Aprovecha los días de energía para contactarte con tus seres queridos y salir de tu rutina, porque esa buena vibra que te caracteriza te traerá buenas experiencias.

De la misma manera, en tu relación deberás tomar las cosas con calma para resolver todos los problemas con una conversación madura. Confía en ti para las decisiones importantes, pero si una situación sentimental ya no te hace sentir bien, es mejor dejar allí las cosas.

Tus talismanes serán el citrino, los colores dorado y negro y las flores crisantemos y girasoles.

CAPRICORNIO – Del 21 de Diciembre al 19 de Enero

Revisa bien tu entorno. En este tiempo lo peor que puedes hacer es tener alguna compañía tóxica que quiera limitarte o ponerte ciertas reglas para cumplir tus objetivos. Actúa inteligentemente y verás que con serenidad podrás construir un contexto bastante emocionante para ti. Apunta alto, es el momento de alcanzar tus sueños y seguir más allá de lo que te imaginas.

En el amor, deja de reprimir tus sentimientos. Es momento de arriesgarlo por todo o nada. Expresa todo lo que sientas dentro de tu corazón para saber exactamente en donde estás pisando para tomar una decisión. Si tienes pareja, aventúrate a darle más vida a tu relación con salidas y compartiendo sentimientos. Verás como el amor florece al igual que todo en esta estación.

Tus talismanes son la piedra de jade, el color rojo y beige y las flores de petunias y alcatraces.

ACUARIO – Del 20 de Enero al 18 de Febrero

Llegó la primavera y con ella el momento justo para retomar proyectos que has estado proponiendo por mucho tiempo. Tal vez no hoy o mañana, pero en las próximas semanas o meses conforme avance la estación podrás ver con claridad cuál es el camino correcto para sacar adelante tus planes. Suma gente interesante a tus ideas, esfuérzate y mantén la mente positiva. Pronto te llegará información importante sobre un punto de vista diferente que te hará ver las cosas de otra manera, pero no desesperes. Mantén la calma y elige lo mejor para tu vida.

Tu tendencia es pensar mucho en las cosas, pero es momento de tomar decisiones importantes con respecto al amor. Escucha a tu corazón para cerrar algunos capítulos pasados y dejar el puesto libre para lo que sigue. Busca consejo o guía en alguien que confíes para que veas con los ojos bien abiertos el camino que se abre ante ti.

Tus talismanes serán la piedra turquesa, los colores morado y café y las flores lilys y magnolias.

PISCIS – Del 19 de Febrero al 19 de Marzo

No es momento para flojear, piscis. Tu característica principal es fluir con la corriente y dejarte llevar, pero si aprietas un poco el freno para centrarte y controlar ciertos aspectos de tus proyectos, todo te irá mucho mejor. Nada sin esfuerzo florecerá en esta época. Elabora tus estrategias de acción pero siempre ten en cuenta tus corazonadas, ellas serán tus mejores aliadas. En casa podrían haber conflictos, pero si asumes el rol conciliador por el bien de todos, todo mejorará muy pronto.

Sorprende a tu pareja con alguna hazaña divertida o una propuesta loca para revivir el amor. No olvides que él o ella será tu mejor compañero o compañera en esta época de cambios. Ignora las opiniones de otras personas y vive tu romance como mejor creas. Si no tienes un amor a tu lado, no desesperes. Eso podría cambiar en esta etapa.

Tus talismanes serán la piedra de la luna, los colores blanco y naranja y las flores iris y glandiolas.