Horóscopo: los signos zodiacales más románticos

Aunque muchas veces pueden verse cursis por expresar lo que sienten ante todo el mundo, lo cierto es que a una persona enamorada jamás le importará el qué dirán, pues su único fin es hacer feliz a su pareja.

Con esto no queremos decir que quienes no demuestran sus sentimientos no aman a sus enamorados, novias o esposos; sino que hay ciertas características que definen la forma de ser de alguien con respecto a los temas del corazón.

Y es que, por encontrarse bajo ciertas constelaciones, cada signo zodiacal es distinto a la hora de expresar lo que siente por la persona amada. El portal People da a conocer cuáles de ellos son los más románticos.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Al tener como elemento al fuego, tiene un carácter y personalidad fuerte, y no entrega su corazón fácilmente; pero si aparece la persona indicada será intenso y pasional. Si realmente considera que encontró el verdadero amor, será muy cariñoso y romántico.

Walter Mercado, en sus predicciones para el 2019, dio a conocer que este año será bueno en el plano sentimental para los nacidos bajo este signo; además, les recomendó amar a quien pruebe con acciones su amor. “Darás tiempo y espacio para que tu relación romántica madure y se fortalezca”.

Para la persona romántica, el afecto que se da a la otra persona se presenta en cualquier momento y lugar. (Foto:Freepik) Para la persona romántica, el afecto que se da a la otra persona se presenta en cualquier momento y lugar. (Foto:Freepik)

CÁNCER (junio 22-julio 22)

Al ser demasiado sensible, se caracteriza por amar profundamente, incluso de manera platónica, y no le interesa gritar a los cuatro vientos lo que siente por la persona amada.

Sin embargo, Mercado le recomendó para este año no ser más cuidados al momento de entregar su corazón. “No fantasees. Sigue siendo romántico y soñador, pero aplica una mayor cantidad de seriedad, desconfianza y dudas. Toda relación que hagas en este año 2019 debe estar fundamentada en la verdad, honestidad y confianza mutua”.

LEO (julio 23-agosto 22)

Es un signo que enlaza el amor con lo pasional. Es sumamente romántico y tiene detalles considerados de épocas “antiguas” como regalar flores y chocolates. Su corazón está dispuesto a dar lo mejor de sí cuando encuentra al indicado.

Para este año, Walter Mercado le dijo: “Abre tu corazón a nuevas ofertas sentimentales pero con suma precaución. No repitas viejos errores al entregar tu generoso corazón. Aunque tu mansión de uniones y matrimonio luce vacía, tú no estarás solo”.

La persona romántica expresa sus sentimientos delante de cualquier persona. (Foto: Freepik) La persona romántica expresa sus sentimientos delante de cualquier persona. (Foto: Freepik)

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Al igual que todos los signos que tienen como elemento al fuego, es muy apasionado y romántico cuando tiene una relación. Cuida a su pareja y nunca se olvida de las fechas y ocasiones especiales.

Mercado predijo para este signo: “En este año 2019 tendrás oportunidades únicas de ser feliz en el amor sin perder tu libertad. Los casados llegarán a nuevos acuerdos. Si estás en busca de ese ser especial, abre tus ojos y tu corazón porque cupido te ronda y puede flechar tu corazón”.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Es el signo que cuida todos los detalles y jamás desatenderá su relación para que siga creciendo y madurando. Al ser un soñador o soñadora incansable, le gusta las rosas y música romántica.

Walter Mercado le pronosticó para este año: “No te cierres al amor por tristes experiencias vividas al entregar tu corazón. No solo deseas una pareja amorosa sino también una relación de amistad y complicidad con el ser amado. Tus signos más afines en amistad y en amor son Virgo, Tauro, Cáncer y Escorpio”.