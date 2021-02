Tras la llegada de “Escena del Crimen: Desaparición en el Hotel Cecil” (“Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel”, en su idioma original) al catálogo de Netfilx, los focos de atención se han vuelto hacia las historias en torno al hotel de Los Ángeles; que incluyen muertes súbitas, asesinatos y una serie de teorías sobre actividades paranormales.

Cuando el Hotel Cecil en Los Ángeles, Estados Unidos, se inauguró en 1927, era un destino opulento para viajes de negocios. Sus instalaciones lujosas que combinaban mármol con vidrieras de colores y palmeras en macetas, era de las cosas que más llamaba la atención del edificio de 19 pisos y 700 habitaciones.

Pero mientras el hotel hacía todo el esfuerzo para que sus huéspedes tuvieran todas las comodidades, estos lo convirtieron en uno de los hoteles más notorios del mundo, donde cientos de personas murieron. De hecho, durante casi un siglo, el Hotel Cecil en el centro de Los Ángeles estuvo vinculado a algunas escalofriantes historias que paralizaron a la ciudad, como la del Acosador Nocturno, Richard Ramírez, y la del asesino en serie austríaco Jack Unterweger.

El 19 de febrero de 2013, el cuerpo de Elisa Lam fue hallado sin vida en un tanque de agua del hotel. Este fue uno de los últimos casos registrados en el infame hotel de Los Ángeles (Foto: Getty/Netflix)

DE UN HOTEL 5 ESTRELLAS A UN HOSPEDAJE SUCIO Y PELIGROSO

El Hotel Cecil había sido concebido con el objetivo albergar a turistas y ejecutivos de negocios de alto perfil. Esa era la idea de sus dueños, los tres empresarios hoteleros William Banks Hanner, Charles L. Dix y Robert H. Schops. Tras su inauguración, sin embargo, gozó muy poco de su fama, pues en 1929 la Gran Depresión se llevaría abajo todos los planes.

Los empresarios llegaron a la conclusión que, para sobrevivir, deberían abaratar los precios y alquilar las habitaciones a largo plazo. Así, el hotel que aspiraba a ser un cinco estrellas se había convertido en un sucio y peligroso hospedaje que no llegaba a las dos estrellas.

En los años 40, los criminales que eran detenidos por la policía compartían algo en común: eran residentes del Hotel Cecil. El lujoso edificio se había convertido en el lugar ideal para cualquier actividad ilícita, gracias a sus cientos de habitaciones sin ningún tipo de control y rodeado de tugurios.

LAS MUERTES REPORTADAS EN EL HOTEL CECIL DE LOS ÁNGELES

El primer suicidio se documentó en 1931. Un hombre de 46 años identificado como W.K. Norton (que se registró con otro nombre) murió en su habitación luego de haber ingerido veneno en cápsulas. Un año más tarde, Benjamín Dodich, de 25 años, se disparó en la cabeza y fue encontrado por una mucama del hotel.

En julio de 1934, el sargento del Cuerpo Médico del Ejército de Estado Unidos, Louis Borden, de 53 años, se cercenó el cuello con una navaja en su habitación, luego de escribir varias notas suicidas.

En marzo de 1937, Grace Magro cayó de una ventana del noveno piso y su cadáver quedó enredado en los cables telefónicos, nunca se llegó a comprobar si se trató de un suicidio o un homicidio. Un año después, Roy Thompson, de 35 años, bombero de la Infantería de Marina de los Estados Unidos, saltó del último piso y cayó sobre el techo de vidrio de un edificio vecino.

En mayo de 1939, el oficial de la Armada Erwin Nablett, de 39 años, fue hallado muerto luego de haber ingerido veneno. En 1940 se repitió esta escena con la maestra Dorothy Seger, de 45 años.

Pasaron cuatro años para que el Hotel Cecil sea escenario de una aterradora muerte. En septiembre de 1944, Dorothy Jean Purcell, que compartía su cuarto con su novio, dio a luz a un bebé, como pensó que estaba muerto, lo arrojó por la ventana. La joven de 19 años se defendió diciendo que no sabía que estaba embarazada. Fue acusada de asesinato, pero exculpada por demencia.

Las historias del hotel de Los Ángeles incluyen muertes súbitas, asesinatos y una serie de teorías sobre actividades paranormales (Foto: Getty)

EL PRIMER ASESINATO EN EL HOTEL CECIL DE LOS ÁNGELES

El 9 de enero de 1947 Elizabeth Short fue vista por última vez con vida en el bar del Cecil. Luego, el 15 de enero, su cuerpo apareció en un baldío brutalmente asesinada. A los 19 años, había llegado a Los Ángeles, para acercarse a Hollywood, pues soñaba con ser actriz.

Su cuerpo fue hallado seccionado en dos. Tenía la cara cortada desde la boca hasta las orejas y le habían arrancado el corazón, el bazo y los intestinos. La autopsia indicó que tenía marcas por ataduras con una cuerda en muñecas y tobillos. Eso sugería que había estado maniatada y que había sido torturada durante tres días.

El 23 de enero de 1947 su asesino llamó al editor del periódico Los Angeles Examiner, preocupado porque no cubrían la noticia del crimen. El sujeto envió al día siguiente un paquete que contenía su certificado de nacimiento, fotografías y una agenda que tenía escrito en su tapa el nombre de Mark Hansen.

Pero Mark Hansen no fue el único sospechoso del crimen, hubo otros hombres investigados, pero por distintos motivos y coartadas, nada pudo comprobarse. El último que la vio con vida fue el recepcionista del Hotel Cecil, a las diez de la noche, del día 9 de enero, cuando ella dejó el bar, cruzó el lobby y salió a la calle.

Sin embargo, el sospechoso que más llamó la atención en este caso fue el médico millonario George Hodel. Su hijo, Steve, encontró en 1999 una foto de la joven; empezó a investigar y concluyó que su padre era quien había asesinado a Elizabeth Short. Los indicios que llevaron a descubrir al doctor fuero, entre otras cosas, que tenía los conocimientos requeridos para los cortes que sufrió el cadáver, su consultorio médico estaba situado a dos cuadras del Cecil, una hija lo había denunciado por abuso sexual y en esos días estaba solo en la mansión que tenía Hollywood.

Este fue el anuncio de la policía local pidiendo datos sobre el asesino de Elizabeth Short. Nunca se conoció quién la mató (Foto: Policía de Los Ángeles)

Según Steve Hodel tenía todas las pruebas para inculpar a su padre, pero no lo apresaron porque temían que destapara una serie de tratos ilegales que había entre médicos abortistas y agentes policiales.

LOS CRÍMENES MÁS SONADOS DEL CECIL DE LOS ÁNGELES

Los casos de muertes por suicidio o asesinatos siguieron ocurriendo en el Hotel Cecil. Pero uno de los que horrorizó a la ciudad de Los Ángeles fue el de Richard Ramírez, uno de los asesinos en serie más sanguinarios de California. El asesino vivió entre 1984 y 1985 en el Hotel Cecil.

Según los reportes de la época, Ramírez llegó al hotel bañado en sangre, pero nadie dijo nada. El sujeto merodeaba y acechaba a sus víctimas en la zona de Skid Row, cercana al hotel, por eso había elegido el lugar como hospedaje. Se cree que fue durante su prolongada estadía en el Cecil que cometió gran parte de sus asesinatos.

El temible personaje se instaló en el piso 14, donde vivían los residentes de períodos largos; pagaba 14 dólares la noche y mató a 14 personas. Fue detenido en 1985 y condenado en 1989. Murió en 2013, el mismo año en que Elisa Lam fue hallada muerta dentro del tanque de agua. Las leyendas urbanas señalan que la joven de origen asiático habría sido una de sus víctimas.

El asesino serial Richard Ramírez junto a sus abogados en la Corte de San Francisco (Foto: Zuma/Shutterstock)

Pero la historia de Ramírez fue la única que conmocionó a la ciudad. El periodista austríaco Jack Unterweger, otro depredador serial, fue condenado en 1974 por haber estrangulado a una prostituta de 18 años. Pero en la cárcel se había mostrado arrepentido; incluso comenzó a escribir poesías, cuentos, obras de teatro y una autobiografía. Esto le sirvió para que se volviera popular e intelectuales de su país pidieran su liberación.

En 1990, luego de 15 años de prisión, Jack Unterweger fue puesto en libertad. Un año después, cuando ya era toda una celebridad y había empezado su trabajo como periodista, una revista austríaca lo contrató para escribir un artículo sobre un crimen que había sucedido en Los Ángeles. Viajó a la ciudad y eligió el Hotel Cecil para alojarse.

Unterweger comenzó a patrullar los barrios rojos junto a la policía. Durante esos días, a espaldas de la ley, violó y estranguló con sus propios corpiños a tres prostitutas. Cuando regresó a Europa, el FBI comenzó a sospechar de él por estos tres crímenes. El estrangulador había vuelto a asesinar. Fue arrestado en Miami, en febrero de 1992, y condenado a cadena perpetua tras ser acusado de un total de 12 asesinatos. Se suicidó, colgándose en su celda, el mismo día en que escuchó su sentencia.