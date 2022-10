El final de “House of the Dragon” está a la vuelta de la esquina y promete ser extraordinario. Hasta el momento, la serie de HBO Max, que cuenta uno de los episodios más sangrientos de la Casa Targaryen, no ha decepcionado. Aquí les explicaremos lo que pasará en el capítulo 10.

ALERTA DE SPOILERS. En el episodio 9, los Verdes perpetraron la usurpación del trono y coronaron a Aegon II Targaryen como rey de los Siete Reinos. Sin embargo, Rhaenys Targaryen logró escapar y le informará a Rhaenyra de la traición que han cometido sus hermanos.

HBO ya publicó un avance del próximo episodio, que se titula “La reina negra”. Tomando en consideración estas imágenes y lo que sucede en el libro “Fuego y Sangre”, estas son nuestras predicciones para el próximo episodio.

¿QUÉ PASARÁ EN EL EPISODIO FINAL DE “HOUSE OF THE DRAGON?

3. Rhaenyra se entera de la coronación de Aegon

Rhaenyra se enterará de que su padre, Viserys Targaryen, murió y que los Verdes coronaron a Aegon II como rey. La información le afectará tanto que la princesa entrará en trabajo de parto prematuro y terminará dando a luz a un bebé deformado con aspecto de dragón que nacerá muerto.

Realizarán un funeral para el recién nacido y la Guardia Real que se encontraba en Rocadragón le jurará lealtad a la princesa. Erryk Cargyll llegará con la corona de Viserys que robó al escapar de la Fortaleza Roja. Rhaenyra es coronada con ella y se forma el primer Consejo Negro.

Erryk Cargyll le entrega la corona del rey Viserys a Rhaenyra Targaryen en el episodio 10 de "House of the Dragon" (Foto: HBO)

2. Los términos de los Verdes

Otto Hightower llega a Rocadragón con los “términos generosos” que Alicent había mencionado en el episodio 9. Estos consisten en que Rhaenyra podrá permanecer como la Señora de Rocadragón si le jura lealtad a Aegon. Adicionalmente, Lucerys Velaeryon podrá ser el heredero de Marcaderiva.

Rhaenyra hablará con su esposo, Daemon Targaryen, y le confesará que está considerando el acuerdo de paz debido a la misión que tiene la familia. Es entonces que le contará acerca de la profecía de Aegon el Conquistador. La revelación afectará mucho a Daemon, quien no tenía idea de la responsabilidad que cargaba Viserys y estará furioso porque nadie se lo dijo antes.

Jacaerys Velaryon también hablará con su madre y le dirá que no cree que los Verdes mantendrán su promesa por mucho tiempo, lo que pondría en riesgo la vida de todos.

1. Aemond asesina a Lucerys Velaryon

Los Negros también empezarán a mover sus fichas y su primer objetivo será asegurar la lealtad de importantes Casas como los Arryn, los Stark y los Baratheon. Jacaerys y Lucerys se ofrecen a viajar a hablar con las cabezas de dichas familias en persona, llevando como incentivo a sus dragones.

Rhaenyra no estará muy de acuerdo con esto, pero Jake propone ir a los viajes más difíciles: el Norte y el Valle de Arryn. Mientras tanto, Luke irá a Bastión de las Tormentas, pues asumen que será fácil convencer a Lord Borros Baratheon, ya que es familia de Rhaenys Targaryen.

Jacaerys y Lucerys Velaryon proponen que ellos viajes a sellar las alianzas con grandes casas en el episodio 10 de "House of the Dragon" (Foto: HBO)

Lamentablemente, el viaje que pensaban iba a ser fácil en realidad terminará siendo el más peligroso. Cuando llegue a Bastión de las Tormentas, descubrirá que Vhagar, el dragón de Aemond se encuentra ahí.

Dentro del castillo, se iniciará una discusión verbal con su tío, quien le exige su un ojo en recompensa por el que le quitó. Borros Baratheon detendrá la pelea, pero permitirá que Aemond persiga a Lucerys en su dragón. Ocurrirá el duelo de dragones donde el segundo hijo de Rhaenyra será asesinado junto con su bestia, Arrax.

Daemon le contará a Rhaenyra sobre la muerte de Luke, lo que la llenará de furia y estará lista para pelear en la Danza de Dragones.

AVANCE DEL EPISODIO 10 DE “HOUSE OF THE DRAGON”