“House of the Dragon” estrenará el último episodio de la primera temporada esta semana. El capítulo 9 giró en torno a la estrategia del bando de los Verdes por tomar posesión del reino y del Trono de Hierro. Ahora la serie de HBO Max deberá mostrar la contraparte.

Desde hace un par de episodios, Rhaenyra Targaryen se mudo a Rocadragón con toda su familia, por lo que la corte ha estado en manos de los Hightowers, sobre todo ante el delicado estado de salud del rey Viserys Targaryen.

Tras su muerte, actuaron rápido para coronar a Aegon II Targaryen, pero estuvieron a punto de ver sus planes frustrados luego de que Rhaenys escapara en su dragón Meleys.

El Consejo Negro reunido en Rocadragón en el episodio 10 de "House of the Dragon"(Foto: HBO)

¿CUÁL ES EL HORARIO DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

Como es la tradición desde que se emitía “Game of Thrones” por el canal de HBO, “House of the Dragon” se estrena todos los domingos. El episodio 10 se lanzará el 23 o 24 de octubre, dependiendo del país en el que vivan.

Horarios por países:

México, Colombia, Perú, Panamá y Ecuador: 8 p.m. del 23 de octubre

8 p.m. del 23 de octubre Estados Unidos, Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 9 p.m. del 23 de octubre

9 p.m. del 23 de octubre Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay: 10 p.m. del 23 de octubre

10 p.m. del 23 de octubre España: 3 a.m. del 24 de octubre

¿CÓMO VER EL EPISODIO 10 DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

El último episodio de “House of the Dragon” se estrena este domingo 23 de octubre en la plataforma de streaming HBO Max.

Para ver los nueve capítulos de la precuela que ya se estrenaron, puedes hacer clic en este enlace.

AVANCE EPISODIO 10 DE “HOUSE OF THE DRAGON”