Los primeros dos episodios de “House of the Dragon” han tenido tan buen recibimiento por parte de la audiencia y de la crítica, que HBO ya confirmó que se ha renovado para una segunda temporada. Sin embargo, la serie todavía está en emisión, faltando 8 semanas más para su final.

En el capítulo anterior, hubo un salto temporal de seis meses, por lo que ya se esperaba que Viserys escogiera quién sería su segunda esposa, con quien buscaría extender la línea real.

Para sorpresa de muchos, no eligió a Laena Velaryon, quien pensaban era la opción perfecta pese a tener tan solo 12 años. Esto ocasionó mayores tensiones entre la corona y la Casa Velaryon.

En el próximo episodio, lo más probable es que veamos a Viserys ya casado con Alicent Hightower, quien estaría embarazada, poniendo en riesgo el nombramiento de Rhaenyra Targaryen.

Viserys con su hijo Aegon II y Alicent Hightower en el episodio 3 de "House of the Dragon" (Foto: HBO)

¿CÓMO VER EL EPISODIO 3 DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

El tercer episodio de “House of the Dragon”, titulado “El segundo de su nombre”, se estrenará el domingo 4 de septiembre en la plataforma de streaming HBO Max.

Para ver los primeros dos capítulos de la precuela que ya se estrenaron, puedes hacer click en este enlace . Allí también estará disponible el episodio 3 al momento de su estreno.

¿CUÁL ES EL HORARIO DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

Como es la tradición desde que se emitía “Game of Thrones” por el canal de HBO, “House of the dragon” se estrena todos los domingos. El episodio 3 se lanzará el 4 o 5 de septiembre, dependiendo del país en el que se encuentren.

Horarios por países:

México, Colombia, Perú, Panamá y Ecuador: 8 p.m. 4 de septiembre

8 p.m. 4 de septiembre Estados Unidos, Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 9 p.m. del 4 de septiembre

9 p.m. del 4 de septiembre Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay: 10 p.m. del 4 de septiembre

10 p.m. del 4 de septiembre España: 3 a.m. del 5 de septiembre

AVANCE DEL EPISODIO 3 DE “HOUSE OF THE DRAGON”