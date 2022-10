“House of the Dragon” está cerca de llegar al final de su primera temporada. El episodio 8, que se estrenó la semana pasada, terminó con la muerte del rey Viserys Targaryen. Por ello, ahora la serie de HBO Max deberá determinar quién será su sucesor.

En el capítulo 1, Rhaenyra Targaryen fue nombrada la heredera del Trono de Hierro y su padre se mantuvo firme en su decisión a lo largo de los años.

Sin embargo, desde el nacimiento de su hermano Aegon II Targaryen, muchas familias han insistido con que el hijo varón del rey sea el sucesor, tal como lo determina la tradición.

En el episodio de la semana anterior, Alicent Hightower tuvo una confusa conversación con su esposo y esto la hizo pensar que, finalmente, había decidido nombrar a Aegon su heredero. Aunque las últimas palabras del rey en realidad tenían otro significado, relacionado al sueño de la “Canción de hielo y fuego”.

¿Los Hightower respetarán el derecho de Rhaenyra o buscarán obtener la corona a toda costa? El próximo capítulo, titulado “El Consejo Verde”, determinará el futuro de la Danza de Dragones.

Tyland Lannister es uno de los miembros del Consejo Verde que apoya a Alicent Hightower en "House of the Dragon" (Foto: HBO)

¿CUÁL ES EL HORARIO DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

Como es la tradición desde que se emitía “Game of Thrones” por el canal de HBO, “House of the Dragon” se estrena todos los domingos. El episodio 9 se lanzará el 16 o 17 de octubre, dependiendo del país en el que vivan.

Horarios por países:

México, Colombia, Perú, Panamá y Ecuador: 8 p.m. del 16 de octubre

8 p.m. del 16 de octubre Estados Unidos, Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 9 p.m. del 16 de octubre

9 p.m. del 16 de octubre Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay: 10 p.m. del 16 de octubre

10 p.m. del 16 de octubre España: 3 a.m. del 17 de octubre

¿CÓMO VER EL EPISODIO 9 DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

El noveno episodio de “House of the Dragon” se estrena este domingo 16 de octubre en la plataforma de streaming HBO Max.

Para ver los ocho capítulos de la precuela que ya se estrenaron, puedes hacer clic en este enlace.

AVANCE EPISODIO 9 DE “HOUSE OF THE DRAGON”