Dentro de poco podremos ver el camino que tomará “House of the Dragon”, pues el primer episodio será determinante para saber si estará a la altura del programa original, “Game of Thrones”. El estreno de la serie será en HBO Max y estamos contando las horas.

En el show original, habían marcados villanos que, pese a que tenían cierta complejidad, nadie cuestionaba el rol que cumplían. Algunos ejemplos pueden ser Cersei Lannister, Joffrey Baratheon o Ramsey Bolton.

Mientras tanto, hubo otros personajes que por momentos odiamos y amamos, como Jamie Lannister que mostró un desarrollo interesante en las últimas temporadas, sobre todo luego de perder su mano.

De la misma forma, Theon Greyjoy, a quien detestamos luego de que traicionara a los Starks, pero que se redimió al proteger a Sansa y dar su vida por Bran. Quizás la mayor sorpresa fue cuando la querida Daenerys, se convirtió en la villana de la historia, algo que muchos consideraron que no iba de acuerdo con su personaje.

Con la nueva serie de “House of Dragon”, la página está en blanco para que nosotros vayamos eligiendo a nuestros favoritos y a quienes aborrecemos. Aunque, al parecer, la decisión no será tan fácil.

Milly Alcock como la versión joven de la princesa Rhaenyra Targaryen (Foto: HBO)

¿CÓMO SE DETERMINA EL DESTINO DE UN TARGARYEN?

Desde “Game of Thrones”, se decía que cada vez que nace un Targaryen, los dioses lanzan una moneda para determinar si su camino sería el de grandeza o locura.

Normalmente, esto se utilizaba para hablar de Aerys II, conocido como “El rey loco”, quien sufría de una paranoia que lo hizo cometer actos atroces. También se utilizaba para cuestionar el reclamo de Daenery al trono, pues muchas personas tenían miedo de que sea como su padre.

Además, desde los primeros años del gobierno de los Targaryen, han habido personajes que han sido reyes sabios, otros demasiado compasivos y algunos crueles.

Los mejores periodos fueron los de Aegon el Conquistador y el de Jaehaerys I, quien hace una pequeña aparición en “House of the Dragon”, pues ambos monarcas tenían la perfecta combinación de sabiduría y fuerza.

Sin embargo, el primer villano de la Casa Targaryen fue Maegor, el segundo hijo de Aegon I que tomó el Trono de Hierro luego de la muerte de su hermano mayor, Aenys I. Para conseguirlo, mató a su sobrino y a toda persona que osaba desafiarlo.

¿QUIÉN SERÁ EL VILLANO DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

A diferencia de la serie original, “House of the Dragon” parece que no tendrá un villano completamente marcado. En una entrevista con “SensaCine”, diversos actores del reparto mencionaron no estar seguros de quién sería el personaje más odiado de esta temporada.

“Hay personas que hacen, con suerte, cosas heroicas y valientes, pero que también harán cosas oscuras y cobardes”, explicó Steve Toussaint, quien interpreta a Corlys Velaryon. “Los personajes no son ni blancos ni negros, sino están en la zona gris. Realmente dependerá de dónde vengas como espectador. A quién aprecias y con quién te identificas”.

Mientras tanto, Fabien Frankel, quien da vida a Ser Criston Cole, se mostró más seguro de su respuesta y dijo que, probablemente, Daemon Targaryen será el más odiado.

“Creo que van a amar a Daemon, pero también creo que va a haber momentos donde la gente lo va a odiar”, confesó.

Por su parte, Matt Smith, quien interpreta a esta complicado villano y, simultáneamente, héroe, estuvo de acuerdo con estos puntos de vista.

“Siento que con Daemon, lanzaron la moneda (de la locura o la grandeza), pero esta nunca cayó. Sigue en el aire, entre locura y grandeza. Y sigue, como en un extraño vórtex, porque nunca sabes lo que obtendrás con Daemon. Te podría cortar la cabeza o pedirte que te cases con él”, detalló a “SensaCine México”.

¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA SE ESTRENA “HOUSE OF THE DRAGON

Siguiendo con el tiempo de duración que tenían “Game of thrones”, al parecer, la precuela también tendrá alrededor de una hora por episodio. Aunque, como ha sucedido anteriormente, algunos episodios puedan tener más tiempo.

El estreno del primer episodio de la serie “House of the Dragon” será el 21 de agosto de 2022, a las 9 PM ET (8PM CT).