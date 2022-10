La primera temporada de “House of the Dragon” (”La casa del dragón”) llegó a su fin el pasado domingo 23 de octubre, con el estreno del décimo capítulo de la serie, titulado “The Black Queen” (“La Reina Negra”).

En este episodio, además de ser testigos de la terrible muerte de Lucerys Velaryon y el anuncio del deceso del rey Viserys I, vimos que Rhaenyra Targaryen se enfrentó a un doloroso parto prematuro y evidenció su sufrimiento durante una escena impactante.

¿Quieres saber más al respecto? En las siguientes líneas, conoce cuál es la explicación del parto de Visenya, la hija de Rhaenyra y Daemon Targaryen que nació muerta y deforme en la serie de HBO Max “House of the Dragon”.

Rhaenyra Targaryen también perdió a su hijo Lucerys Velaryon en el final de la primera temporada de "House of the Dragon" (Foto: HBO)

¿CÓMO FUE EL PARTO DE VISENYA TARGARYEN EN “HOUSE OF THE DRAGON”?

Luego de recibir a la princesa Rhaenys en Dragonstone (Rocadragón), Rhaenyra se entera que su padre ha muerto y que Aegon II Targaryen ha sido coronado rey. Entonces, la joven nota una molestia y se da cuenta de que sangra: el parto de su sexta hija se adelantó.

Es así que Daemon se concentra en reunir a sus aliados y enfrentarse a lo que él considera una traición de los Verdes y Alicent Hightower. Por su parte, Rhaenyra evidencia el dolor de las contracciones mientras su esposo parece ignorar sus lamentos.

El sufrimiento de Rhaenyra Targaryen durante el parto de Visenya en "House of the Dragon" (Foto: HBO)

Debido a que el embarazo no está lo suficientemente avanzado, ella se ve obligada continuar con el parto y se niega a aceptar ayuda. En una escena muy intensa, notamos que los gritos de Rhaenyra se intercalan con las reacciones de Syrax, lo que sugiere que este siente su sufrimiento y, a su vez, simboliza la sangre de dragón de nuestra protagonista.

Finalmente, Rhaenyra da a luz sola, recibiendo a una niña muerta y deforme. De acuerdo con “Fuego y sangre” (”Fire & Blood”) de George R. R. Martin, la pequeña es nombrada Visenya.

Rhaenyra Targaryen se despide de Visenya en "House of the Dragon" (Foto: HBO)

LA IMPORTANCIA DE LA ESCENA DEL PARTO DE VISENYA

Esta escena marca un punto importante en la trama. Durante el primer capítulo de la producción, Aemma Arryn, la madre de Rhaenyra, le dijo que el lecho de parto era el campo de batallas de las mujeres. En ese sentido, este sería el primer combate simbólico de la primogénita de Viserys I en la guerra civil de los Targaryen.

Para la joven también era importante tener el control de la situación, luego de perder a su padre y el Trono de Hierro. De esta manera, vio en el parto el momento para tomar la dirección exclusiva de sus acciones, evitando recibir ayuda aún durante el funeral de Visenya. Decidió, así, que ella sería la única que tomaría a su hija.

Rhaenyra Targaryen se negó a recibir ayuda durante y después del parto de Visenya en "House of the Dragon" (Foto: HBO)

¿QUÉ DIJO EL CREADOR DE “HOUSE OF THE DRAGON” SOBRE ESTA ESCENA?

De acuerdo con Ryan Condal, creador de la serie y guionista del décimo capítulo de la producción, la escena del parto de Visenya marca un punto importante en Rhaenyra y el momento que atraviesa.

“Están sucediendo muchas cosas en esa escena; ella está pasando por un huracán emocional. Gran parte de esto es que Rhaenyra juró que no iba a seguir el camino de su madre (...) También está lidiando con la noticia de que su padre falleció y su familia extendida aprovechó la oportunidad para robarle el trono. Esas noticias juntas han causado tal estrés que esencialmente han provocado que ella tenga un aborto espontáneo. El bebé no ha llegado lo suficientemente lejos como para tener la esperanza de tener un nacimiento viable”, dijo a The Hollywood Reporter.

Respecto a los acontecimientos alrededor del alumbramiento, señaló: “En el momento en que esto sucede, Daemon aprovecha la primera oportunidad para alejarse y tratar de iniciar una guerra en lugar de quedarse a su lado y ayudarla. Entonces, solo pienso en un nivel humano muy sencillo en esa escena: ella simplemente no quiere ser tocada por nadie”.

El parto de Rhaenyra Targaryen en el final de temporada de "House of the Dragon" (Foto: HBO)

¿CUÁLES HAN SIDO LOS OTROS PARTOS PRESENTADOS EN “HOUSE OF THE DRAGON”?

A lo largo de la primera temporada de la precuela de “Game of Thrones” (”Juego de Tronos”), hemos visto cuatro dramáticos partos presentados en pantalla. Además del de Visenya, estos fueron los que se mostraron:

Aemma Arryn , la primera esposa del rey Viserys I , murió en el primer episodio durante una violenta cesárea en la que su segundo hijo tampoco sobrevivió.

, la primera esposa del , murió en el primer episodio durante una violenta cesárea en la que su segundo hijo tampoco sobrevivió. Rhaenyra Targaryen dio a luz a Joffrey Velaryon , su tercer hijo, durante el sexto capítulo. Este momento se vio interrumpido cuando la reina Alicent ordenó ver al recién nacido de inmediato.

dio a luz a , su tercer hijo, durante el sexto capítulo. Este momento se vio interrumpido cuando la reina ordenó ver al recién nacido de inmediato. Lady Laena Velaryon, la segunda esposa de Daemon Targaryen, iba a fallecer durante su tercer parto. Por eso, ordenó a su dragona Vhagar que la asesine al grito de “¡Dracarys!”.