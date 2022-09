Con ocho temporadas en HBO, “Game of Thrones” se convirtió en una de las series más populares en la historia de la compañía, por lo que, tras su polémico final, se aprobó el lanzamiento de un spin-off llamado “House of the dragon”.

La producción, basada únicamente en la historia de la familia Targaryen dos siglos antes de lo ocurrido en GOT, explora la lucha entre los Daenerys y Daemon Targaryen, los herederos del rey Viserys I, quienes buscan sentarse en el Trono de hierro.

Para la nueva serie de HBO Max se han considerado reconocidos actores como Matt Smith, Emma D’Arcy u Olivia Cooke, los cuales son personalidades muy populares en redes sociales.

Paddy Considine y Matt Smith en "House of the Dragon" (Foto: HBO)

PADDY CONSIDINE DE “HOUSE OF THE DRAGON” Y EL ROCK

Uno de estos es Paddy Considine, el actor que da vida a Viserys I, el rey de los Siete Reinos, un hombre honorable y decente que deberá enfocar todos sus esfuerzos en traer estabilidad a su reino debido a la lucha entre sus herederos.

En la vida real el actor es un personaje muy carismático y con una gran cantidad de seguidores en redes sociales, sumando casi 100 mil en su cuenta de Instagram, donde comparte sus actividades, pasiones y más.

En ese sentido, el esposo de Shelley Considine ha demostrado ser un ferviente seguidor de Terry Silver (Thomas Ian Griffith), el villano de Cobra Kai, y ser un amante del rock.

Paddy Considine, el actor que da vida a Viserys I, ha mostrado su lado más rockero en sus redes sociales (Foto: Paddy Considine / Instagram)

La banda de rock de Paddy Considine

Precisamente, el actor británico tiene una banda llamada “Riding the Low”, con la cual “saca su lado salvaje”, mezclando rock clásico con alternativo y pop, consiguiendo editar tres discos.

En escena, Considine se hace llamar Gobshite Rambo, un nombre fuerte con el que puede llevar su síndrome de Asperger. “Este álbum es mi renacer. En muchas culturas se considera que la muerte se lleva una parte de ti, renaces en otra”, indicó al describir su último lanzamiento musical.

Los discos de Paddy Considine

A lo largo de su historia, la banda del actor ha lanzado tres discos: