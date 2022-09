“House of the Dragon”, sigue avanzo a un ritmo acelerado para alcanzar cuanto antes el grueso de su trama, la Danza de los Dragones. Esto implica que no se toque a fondo algunos temas, como las versiones jóvenes de Alicent y Rhaenyra. No obstante, de haberse respetado los planes originales hubiera conocido más sobre ellas. De hecho, se dio a conocer que hubo escenas eliminadas que contaban con algunas secuencias que mostraba la compleja relación entre la hija del rey y la de la Mano del Rey.

Protagonizada por Emily Carey, Milly Alcock, Paddy Considine y Matt Smith, el spin-off de “Game of Thrones” se ha centrado en la compleja dinámica entre la princesa Rhaenyra Targaryen y Lady Alicent Hightower. Amigas de la infancia en la serie, las niñas protagonistas tienen la misma edad, lo que marcada una gran diferencia con el libro fuente, donde se llevaban nueve años.

Sus edades solo hacen que los eventos de la amistad sean más inquietantes, dado que Alicent se casa con el padre de Rhaenyra poco después de la muerte de la madre de su amiga. Tras ello, la serie salta un par de años y ve el nacimiento del primer hijo de Alicent con el rey Viserys; esto último altera el derecho de Rhaenyra al trono. Dada la relación retorcida entre las dos chicas, se justifica la eliminación de algunas escenas.

Rhaenyra Targaryen y Lady Alicent Hightower en “House of the Dragon” (Foto: HBO Max)

¿CÓMO ERAN LAS ESCENAS ELIMINADAS DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

El director de la serie Greg Yaitanes compartió en redes sociales imágenes de dos escenas eliminadas en el que muestra un contexto para la relación de Alicent y Rhaenyra durante el salto de tiempo.

La primera revela una pelea entre las protagonistas, que es probable que haya tenido lugar después que Viserys anunciara que tomaría a Alicent como esposa. Tal escena habría sido crucial para informar la relación posterior entre Rhaenyra y Alicent antes de que esta última se convirtiera en la madrastra de la primera.

En las imágenes se muestra claramente una pelea entre Rhaenyra Targaryen y Lady Alicent Hightower (Foto: Greg Yaitanes / Instagram)

La segunda escena muestra a Rhaenyra ayudando a Alicent a atarse el vestido de novia antes de las nupcias reales. En el episodio 1 de “House of the dragon”, ocurre lo contrario: Alicent ayuda a Rhaenyra a vestirse mientras las dos comparten un dulce momento en su amistad.

Dado que el tráiler del episodio 5 de la serie reveló una boda en el futuro, es posible que los showrunners quisieran mantener el enfoque en esa escena y, por lo tanto, decidieron cortar la boda de Alicent y Viserys.