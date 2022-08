“House of the Dragon”, la precuela de la serie “Game of Thrones”, está generando mucha expectativa entre los fanáticos de este mundo de fantasía y juegos de poder. Aunque puede que no esté demasiado conectado, hay algunos episodios clave de la producción original que debes ver antes del estreno de la nueva producción de HBO Max.

La serie basada en el libro “Fuego y Sangre” de George R.R. Martin está ambientada 200 años antes de los acontecimientos de la serie que cautivó a chicos y grandes, “Juego de tronos”, que llegó a su fin en 2019 con un controvertido final.

“House of the Dragon” se emitirá a partir del 21 de agosto en la plataforma de streaming HBO Max. A poco tiempo de su estreno, el portal “Screenrant” recoge los episodios claves de “Game of Thrones” que tienes que ver antes del lanzamiento de la precuela.

Los episodios más importantes de "Game of Thrones" para volver a ver antes de "House of the Dragon" (Foto: HBO)

¿QUÉ EPISODIOS DE “GAME OF THRONES” DEBES VER ANTES DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

Game Of Thrones Temporada 1, Episodio 1, “Se acerca el Invierno”

Es fundamental ver el primer episodio del programa. Las cosas pueden cambiar mucho en los 72 episodios que siguen, pero el piloto de “Game of Thrones” sigue siendo la manera perfecta de familiarizarse con este mundo. Casi no sorprende que el piloto original de Juego de tronos no emitido haya fallado; esto incluye muchos personajes, ubicaciones, construcción del mundo y exposición, y, sin embargo, la hora en que salió al aire lo maneja todo extremadamente bien.

Game Of Thrones Temporada 1, Episodio 5, “El Lobo y El León”

“Game of Thrones” temporada 1, episodio 5, “El lobo y el león” es quizás un buen ejemplo de lo que la primera temporada de “House of the Dragon” debería apuntar a: centrado principalmente en Desembarco del Rey, el Torneo de la Mano proporciona algo de acción convincente (y habrá torneos similares en la precuela), hay una discusión sobre matar Targaryens.

Juego De Tronos Temporada 1, Episodio 10, “Fuego y Sangre”

Mientras “Game of Thrones” tenía tres dragones, “House of the Dragon” tendrá 17. El episodio 10 de la temporada 1 de Game of Thrones es un gran final en muchos sentidos, por lo que siendo uno de los momentos más poderosos y especiales del espectáculo. Así que debes volver a verlo antes de House of the Dragon para recordar lo increíbles que son estas criaturas.

La serie basada en el libro "Fuego y Sangre" de George R.R. Martin está ambientada 200 años antes de los acontecimientos de "Juego de tronos" (Foto: HBO)

Juego De Tronos Temporada 2, Episodio 9, “Blackwater”

El primero de los episodios de batalla de “Game of Thrones” como los espectadores realmente los conocerían, también es importante para volver a verlo antes de “House of the Dragon”. El premio es King’s Landing, que volverá a ser clave en la serie de HBO, y Blackwater Bay también será un lugar importante.

Juego De Tronos Temporada 2, Episodio 10, “Valar Morghulis”

El tráiler de “House of the Dragon” hace referencia al sueño del rey Viserys de colocar a su heredero en el Trono de Hierro, que está configurado para ser una motivación clave para declarar un heredero tan temprano en su reinado. Ninguna entrega muestra mejor eso que la temporada 2, episodio 10, cuando Daenerys llega a la Casa de los Imperecederos y tiene una serie de visiones que predicen aspectos de su futuro.

Game Of Thrones Temporada 3, Episodio 4, “Y ahora su reloj ha Terminado”

Un episodio de Game of Thrones que es mejor conocido “Dracarys”. Este fue el episodio que convirtió a Daenerys en la Rompedora de Cadenas, y es importante verlo antes de House of the Dragon por un par de razones. Es la primera señal real de lo que es capaz un Targaryen con un dragón a su disposición; y también vemos cómo Kraznys engaña gracias a su conocimiento del alto valyrio, un idioma que los Targaryen deberían volver a presentar en la precuela.

"House of the Dragon" está dirigida por Clare Kilner, Geeta Patel, Miguel Sapochnik y Greg Yaitanes (Foto: HBO)

Game Of Thrones Temporada 5, Episodio 9, “La danza de los dragones”

Este episodio es el mejor manual para la historia de House of the Dragon que se encuentra dentro de Game of Thrones, ya que Shireen Baratheon le cuenta tanto a Davos como a Stannis, incluyendo frases como: “Son todos los bandos elegidos los que hicieron que todo fuera tan horrible”.

Game Of Thrones Temporada 7, Episodio 4, “El Botín De Guerra”

Otro excelente ejemplo de lo que un dragón es capaz de hacer, volver a ver el episodio 4 de la temporada 7 de Game of Thrones, “The Spoils of War” antes de House of the Dragon, debería abrir aún más el apetito por la próxima Danza de los Dragones: esto sugiere que Dany es una fuerza imparable, y la gran cantidad de bajas es horrible, y sin embargo, los dragones de House of the Dragon serán capaces de causar mucha más destrucción.

Game Of Thrones Temporada 8, Episodio 5, “Las Campanas”

Puede que sea el episodio de Game of Thrones más controvertido de Daenerys, pero también es uno que vale la pena volver a ver antes de House of the Dragon. La historia de Daenerys podría haber sido contada mejor, y ciertamente más tiempo hubiera ayudado, pero la historia de una gobernante que se vuelve contra la gente que quiere gobernar, hace de “The Bells” un microcosmos de la historia de House of the Dragonen algunas formas.