“House of the Dragon” se ha convertido en una serie con mayor audiencia durante los últimos tiempos. Y es que la producción de HBO Max ha destacado por su gran historia de fantasía, drama y romance, ambientada hace muchos años atrás. Aquí encontramos a la actriz Milly Alcock que, en algún momento, pensó que la despedirían de esta importante creación.

La exitosa serie norteamericana que lleva por título “House of the Dragon” está basada en la novela de George R. R. Martin “Fuego y sangre”. Se debe precisar, que esta interesante historia se produce 200 años antes de los eventos de “Game of Thrones”.

En “House Of The Dragon” participa un gran elenco de actores muy reconocidos, entre los que se encuentra Milly Alcock, quien interpreta a la princesa Rhaenyra Targaryen.

Pero la actriz que interpreta a este personaje que se ha ganado el cariño y respeto del público pensó, en algún momento, que le diría adiós a su participación en “House Of The Dragon”. ¿Por qué motivo? Conoce todos los detalles a continuación.

Rhaenyra Targaryen es interpretada por Milly Alcock en "House of The Dragon" (Foto: HBO)

¿MILLY ALCOCK IBA A SER DESPEDIDA DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

Milly Alcock se ha convertido en una de las actrices principales de “House of the Dragon” con su papel de la princesa Rhaenyra Targaryen.

Pero si bien demostró, en todo momento, su gran profesionalismo y sorprendió al público con su carisma y gran sencillez, la invadió una gran duda de ser despedida de la serie.

Así lo confesó la famosa actriz en una entrevista que brindó al portal Nylon, donde reveló por qué pensó esto. Previo a ello, sostuvo que antes de ingresar a “House of The Dragon”, únicamente había tenido experiencia en la televisión australiana.

“Fue un gran impacto, (ver) que era una manera en la que podrías hacer cine y televisión. No entendí completamente qué tan grande podría ser algo así hasta que pisé el set, y estaba mortificada (...) Pero los dos primeros, tres meses pensé que me iban a despedir constantemente. Fue increíblemente intimidante”, expresó Alcock.

Milly Alcock es una de las protagonistas de la serie “House of the Dragon” (Foto: HBO)

EL APOYO QUE RECIBIÓ MILLY ALCOCK

En otro momento de la entrevista, Milly Alcock reveló que recibió mucho apoyo de sus colegas que formaban parte de la serie de HBO Max “House of the Dragon”.

“Fue un conjunto de mucho apoyo, especialmente los miembros del elenco. Los miembros mayores del elenco que estaban establecidos, como Rhys, Matt, Paddy, Fab y Eve Best, todos vieron que éramos jóvenes y que esto era completamente nuevo”, añadió.

En esa línea, indicó que gracias a su ayuda, el equipo de jóvenes actores lograron aprender muchas cosas nuevas, por ejemplo, cómo hablar y tratar a la tripulación.