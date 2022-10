El domingo 23 de octubre se estrenó el décimo y último capítulo de la primera temporada de “House of the Dragon” (”La casa del dragón”). Sin embargo, lejos de ser celebrado por todos los seguidores de la obra de George R. R. Martin, algunos de ellos se han mostrado en desacuerdo por una escena mostrada en este final.

Titulado “The Black Queen” (“La Reina Negra”), el episodio estuvo dirigido por Greg Yaitanes y escrito por Ryan J. Condal, también creador de la precuela de “Game of Thrones” (”Juego de Tronos”). En ese sentido, mostró una polémica escena protagonizada por dos de los personajes más queridos del proyecto televisivo.

A continuación, conoce qué pasó con Daemon y Rhaenyra Targaryen al final de la temporada 1 la serie de HBO Max “House of the Dragon”. Descubre, así, por qué los fans están tan molestos.

¿QUÉ PASÓ CON DAEMON Y RHAENYRA TARGARYEN EN EL DÉCIMO CAPÍTULO DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

Durante el décimo capítulo de la serie, fuimos testigos de la reacción de Rhaenyra y Daemon Targaryen frente a la llegada de la princesa Rhaenys a Rocadragón con la noticia de la coronación de Aegon II Targaryen.

Mientras ella trata de mostrarse prudente, él ve la oportunidad perfecta de iniciar acciones bélicas contra sus enemigos. Entonces, la primogénita de Viserys I inicia su dolorosa labor de parto de forma prematura. Su esposo, por su parte, ignora sus dolorosos gritos y evita acompañarla, pues parece que prefiere centrarse en la estrategia de batalla de los Negros antes que ayudarla.

Más tarde, se realiza el funeral del sexto hijo de Rhaenyra, quien nació sin vida. Enseguida, ella es coronada reina y es informada de la llegada de Otto Hightower a Dragonstone. El hombre presenta, así, las condiciones de una posible tregua entre la reina Alicent y su antigua amiga de la infancia.

El parto de Rhaenyra Targaryen en el final de temporada de "House of the Dragon" (Foto: HBO)

LA POLÉMICA ESCENA ENTRE DAEMON Y RHAENYRA TARGARYEN

Al escuchar a la Mano del Rey, Rhaenyra acepta considerar su oferta. De esta manera, Daemon Targaryen muestra su rechazo a esa idea en medio de una reunión de los Negros.

Luego de que la recién coronada reina le pida a sus aliados retirarse de la sala, queda a solas con su esposo. Es allí cuando ella insiste en mantener la paz en el reino, pues aún tiene presente la Canción de Hielo y Fuego de la que le habló su padre.

Ignorando este relato, Daemon la agarra del cuello de forma violenta y le deja claro que mantener la paz no es una idea que él apoya. Ante los ojos de una asustada Rhaenyra, él le reafirma su posición.

Rhaenyra Targaryen es agredida por Daemon en el final de temporada de "House of the Dragon" (Foto: HBO)

LAS REACCIONES DE LAS REDES SOCIALES

Después de ver esta escena, muchos usuarios de las redes sociales se han mostrado en contra de los guionistas de la serie de HBO Max por presentar al personaje interpretado por Matt Smith agrediendo a su tercera esposa.

Según su punto de vista, él nunca se habría mostrado violento con ella en los libros de George R. R. Martin. Es más, se habría resaltado como un “personaje gris” por amor a su familia.

no entiendo como hay gente que cree que daemon le haría eso a rhaenyra. sí, sabemos que daemon no es ningún santo pero precisamente el amor a su familia es lo que lo hace un personaje gris y en la serie no muestran esa faceta de él aún a pesar de que grabaron esas escenas. — cams. (@fiImseven) October 22, 2022

Otros cibernautas también consideraron la escena como “fuera de contexto” y no dudaron en evidenciar su malestar en redes como Twitter.

#HouseOfTheDragon



Qué necesidad de hacer que Daemon tomara por el cuello a Rhaenyra de eso modo???



Se sintió tan fuera de contexto y de personaje pic.twitter.com/QwxfjDRaye — 𝑴𝒐𝒏 (@xuemeowng) October 24, 2022

Finalmente, esto se suma a las declaraciones de la guionista Sara Hess a The Hollywood Reporter y que también generó disgusto entre muchos seguidores.

“Daemon Targaryen se ha convertido en el ‘novio de Internet’ de una manera que me desconcierta. No es que Matt (Smith) no sea increíblemente carismático y maravilloso. Pero el propio Daemon es… ¿Cómo, de qué manera, fue un buen compañero, padre o hermano, para alguien? Él no es Paul Rudd”, dijo la escritora a referido medio.