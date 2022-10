“House of the Dragon” está por estrenar su noveno episodio y llegar al final de la primera temporada, pero la ausencia de un personaje ha llamado la atención de los fanáticos. Aunque ya pudimos conocer a los tres hijos mayores de Alicent Hightower, Daeron Targaryen todavía no ha aparecido en la serie de HBO Max.

Desde que la segunda esposa del rey Viserys dio a luz a Aegon II Targaryen, se inició el conflicto que dará lugar a la Danza de Dragones.

Por ello, sabemos que la descendencia del personaje de Olivia Cooke es de gran importancia y jugará un papel vital en la guerra civil. Ya se habían dado indicios de esto cuando Aemond reclamó al dragón más poderoso de todos, Vhagar.

No obstante, quienes han leído “Fuego y Sangre”, el libro de George R.R. Martin en el que se basa “House of the Dragon”, se pueden haber preguntado acerca del último hijo de Alicent Hightower.

¿POR QUÉ DAERON TARGARYEN NO HA APARECIDO EN “HOUSE OF THE DRAGON”?

Después de ocho episodios, Daeron Targaryen todavía no ha aparecido en “House of the Dragon” y tampoco ha sido mencionado, por lo que muchos fanáticos temían que esto significara que fue cortado de la serie. Esto habría sido un grave error, pues jugará un papel muy importante en las batallas de la Danza de Dragones.

George R.R. Martin decidió despejar las dudas y aclaró que Daeron Targaryen no ha sido cortado del programa, sino que se encuentra en la ciudad de Antigua. En una entrada de su blog, que publicó el pasado 11 de octubre, confesó que simplemente “no han tenido el tiempo suficiente para trabajarlo en él esta temporada”.

La explicación del autor tiene sentido, pues de acuerdo con la obra original, Daeron viajó desde muy joven a Antigua, la ciudad que gobierna la Casa Hightower, para servir como escudero de su tío, Ormund Hightower.

Illustraciones de Daeron El Atrevido Targaryen de "House of the Dragon". Se trata del cuarto hijo de Alicent Hightower que todavía no ha aparecido en la serie (Foto: Enife / Douglas Wheatley)

LA RELACIÓN DE DAERON TARGARYEN CON LOS HIJOS DE RHAENYRA

Cabe mencionar que Daeron fue el más contemporáneo con sus sobrinos Velaryons, los hijos de Rhaenyra Targaryen, pues nació unos meses después de Jacaerys.

Aunque Viserys intentó que los niños se lleven bien, haciendo que compartan nodriza y entrenaran juntos, la enemistad entre sus madres también fue trasladada a ellos.