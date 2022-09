El pasado domingo 18 de septiembre se estrenó el quinto capítulo de la serie “House of the Dragon”. De esta manera, los espectadores fuimos testigos de las celebraciones por la boda de la princesa Rhaenyra Targaryen y Laenor Velaryon, así como otros sucesos alrededor de la vida de los protagonistas de la precuela de “Game of Thrones”.

Además, en esta entrega de la producción también nos sorprendimos con la impactante llegada al evento de la reina Alicent, en un espectacular vestido con mucho más simbolismo del que podría parecer a primera vista.

¿Quieres saber más al respecto? A continuación, conoce qué significa el vestido verde de Alicent Hightower mostrado en la serie de HBO Max “House of the Dragon”.

LA APARICIÓN DE ALICENT HIGHTOWER CON UN VESTIDO VERDE EN “HOUSE OF THE DRAGON”

Durante el quinto capítulo de “House of the Dragon”, titulado “We Light The Way”, se celebraban las fiestas por la boda de Rhaenyra y Laenor. Es allí donde Alicent es la protagonista de una gran entrada en la sala principal.

Con un vestido verde, mucho más tarde de lo que se esperaba e interrumpiendo el discurso del rey Viserys I, así llegó la joven. La multitud, entonces, se sorprendió con su aparición y el color de su atuendo.

Por ello, Larys Strong no tarda en preguntarle a su hermano Harwin: “El faro en Hightower (la Casa de Alicent). ¿Sabes de qué color brilla cuando Oldtown (Antigua) llama a sus estandartes a la guerra?”.

Efectivamente, es el color verde. Lo que parecería indicar que la reina, con su indumentaria, está llamando a sus tropas a la guerra por el trono.

La entrada de Alicent Hightower durante las celebraciones por la boda de Rhaenyra y Laenor (Foto: HBO)

¿QUÉ SIGNIFICA EL VESTIDO VERDE DE ALICENT HIGHTOWER?

Los colores de la Casa Targaryen son el negro y el rojo, por lo que estos habrían sido lo más apropiados para utilizar por Alicent Hightower en el matrimonio de su hijastra. Sin embargo, considerando que se sintió engañada por Rhaenyra Targaryen respecto a su vínculo con Daemon y, más tarde se enteró de su momento íntimo con Ser Criston, usó el vestido verde como un acto de desafío.

El empleo de la prenda supone que la relación entre ambas no mejorará en el futuro, pues la desconfianza hace que Alicent tome una nueva postura sobre el poder que tendrán sus hijos en el futuro.

Hasta ahora, había apoyado a Rhaenyra como heredera de Viserys, pese a las protestas de su padre Otto. Sin embargo, es claro que esta posición ha cambiado tras los últimos sucesos y con su vestido establece la futura guerra civil de Westeros.

Olivia Cooke como Alicent Hightower en "House of the dragon". El uso del color verde será una constante para la versión adulta del personaje (Foto: HBO)

EL VESTIDO VERDE DE ALICENT HIGHTOWER EN LA OBRA DE GEORGE R. R. MARTIN

De acuerdo con la obra “Fuego y sangre” de George R. R. Martin, el color del vestuario de Hightower implica su protesta contra el gobierno de Rhaenyra. En las celebraciones por el quinto aniversario de su matrimonio con Viserys, ella decide utilizar un vestido verde, mientras que la princesa usó uno negro.

Esta elección hace que los seguidores de ambas partes decidan autodenominarse según estos colores. De esta manera, los partidarios de Alicent son considerados como “Los verdes” y reclaman la sucesión de Aegon II en el trono de hierro.

Los aliados de Rhaenyra, por su parte, son conocidos como “Los negros” y apoyan su legitimidad como heredera. Así, la rivalidad entre ambos bandos se incrementa hasta el inicio de la “La danza de los dragones”.