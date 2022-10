Una de las profecías de Helaena Targaryen, la hija de Alicent Hightower y el rey Viserys I, ya se cumplió en el séptimo episodio de “House of the Dragon” cuando su hermano menor Aemond perdió un ojo, durante una pelea con Lucerys Velaryon, poco después de reclamar a Vhagar como su dragón.

En el sexto capítulo de la primera temporada de la serie de HBO Max, Helaena también dijo que, “el último anillo no tiene piernas”, lo que para algunos fanáticos de “Game of Thrones” podría hacer referencia al último rey de Westeros, Bran Stark. No obstante, otros creen que puede referirse a Aegon II, quien durante la Danza de Dragones se caerá de su dragón y se romperá ambas piernas.

Pero esa no es la única profecía que ha hecho Helaena Targaryen. En ‘Driftmark’ (1x07), mientras juega con una araña, la hija de Alicent dice: “La mano gira el telar; carrete de verde, carrete de negro. Dragones de carne tejiendo dragones de hilo”. ¿Qué significa estas palabras para los próximos episodios de “House of the Dragon”?

Helaena Targaryen haciendo sus primeras profecías en "House of the Dragon" (Foto: HBO Max)

¿QUÉ SIGNIFICA LA PROFECÍA DE LA ARAÑA DE HELAENA TARGARYEN?

Tras el regreso de Otto Hightower como Mano del rey, la primera parte de la profecía de la araña claramente se refiere a sus conspiraciones para asegurar que Aegon II se siente en el Trono de Hierro después de la inevitable muerte del rey Viserys Targaryen.

De hecho, en el tráiler del octavo capítulo de “House of the Dragon”, se le escucha decir que la guerra “se avecina”, lo que es una señal inequívoca de que él será el primer promotor de la Danza de los Dragones.

Por otro lado, los carretes de verde y negro se refieren a las facciones de la guerra civil Targaryen: los verdes de Alicent Hightower y los negros de Rhaenyra Targaryen. Estos nombres se deben a los colores emblemas de sus respectivas casas y a los vestidos que cada una suele utilizar.

De acuerdo con Screen Rant, los dragones de carne se refieren a diferentes Targaryens: los hijos de Alicent con el rey Viserys y los hijos de Rhaenyra. Mientras que los dragones de hilo podría ser una referencia a sus estandartes, aunque también podrían referirse a los hijos de Rhaenyra con Harwin Strong.

Tras la Danza de Dragones, empieza la decadencia de la Casa Targaryen, ya que durante la guerra mueren muchos dragones y los que sobrevivieron también fallecen al poco tiempo. Además, los dragones que nacen resultan más pequeños y no viven muchos años.

Por lo tanto, los Targaryen pierden el elemento que representa su casa y dejan de ser dragones de carne. Entonces, “Dragones de hilo” podría referirse a los estandartes de la Casa Targaryen.