Al igual que en “Game of Thrones”, en “House of the Dragon” hay una red de espías que varias personas importantes de King’s Landing utilizan para conocer los secretos de sus rivales y utilizarlos a su favor. Gracias a eso, Otto Hightower se entera del paseo nocturno de Daemon y Rhaenyra Targaryen en el cuarto episodio de la serie de HBO Max.

Después de que el hermano del rey Viserys I seduce a su sobrina, la besa, la desnuda y la abandona antes de llegar más lejos, Rhaenyra (Milly Alcock) sale corriendo tras de él y grita su nombre.

La escena es presenciada por un niño sentado afuera del burdel en Flea Bottom que más tarde se reúne con Otto Hightower y le lleva noticias del Gusano Blanco. ¿Quién es este personaje que parece controlar el flujo de información muy importante sobre los protagonistas de “House of the Dragon”?

Mysaria es interpretada por la actriz Sonoya Mizuno en "House of the Dragon" (Foto: HBO)

¿QUIÉN ES EL GUSANO BLANCO EN “HOUSE OF THE DRAGON”?

Por lo visto en el cuarto episodio, el Gusano Blanco (White Worm) podría ser Mysaria (Sonoya Mizuno), ya que el mismo niño aparece más tarde entregando algunas monedas a la amante de Daemon Targaryen (Matt Smith). ¿Se trata del pago de la Mano del rey Viserys I? ¿Por qué le da información si lo odia?

Considerando que Mysaria dirige uno de los burdeles más populares en Desembarco del Rey, no es de extrañar que algún personaje de la política y cercano a la corona se acercara a la mujer en busca de secretos. La amante de Daemon no quiere vivir con miedo y el conocer los secretos de la ciudad le da cierto poder que ayuda a cumplir su objetivo.

Cuando el rey Viserys cuestiona las fuentes de su Mano, Otto Hightower se niega a revelar la identidad de su informante, pero le asegura que nunca le ha fallado, es decir, que esa persona le ha estado dando información durante mucho tiempo.

En el libro “Fire & Blood” de George RR Martin se confirma que Gusano Blanco es Mysaria, una bailarina lysena y amante del príncipe Daemon Targaryen que posteriormente se convierte en su Consejera de los Rumores. En las novelas, es descrita como una mujer pálida, lo que sumado a su reputación, la hizo acreedora del apodo White Worm.

Sin embargo, como señala en Screen Rant, en “House of the Dragon”, el apodo de Gusano Blanco parece provenir del notable vestido blanco que usa, pero no es su único sobrenombre, en los libros la llaman ‘Lady Misery’, un juego de palabras por su nombre y su reputación.