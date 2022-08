Steve Toussaint, actor británico de ascendencia barbadense conocido por proyectos como “Prince of Persia: The Sands of Time” (2010), “Judge Dredd” (1995) y “Shooting Dogs” (2005), fue elegido para interpretar a Corlys Velaryon en “House of the Dragon”, la serie precuela de “Game of Thrones”.

Pero lo que fue una gran noticia para el actor que da vida al Señor de las Mareas y esposo de la princesa Rhaenys Targaryen se vio opacado por los insultos racistas que recibió en redes sociales.

En conversación con Radio Times, según reporta The Guardian, el actor británico de 57 años que ha protagonizado anteriormente “Doctor Who”, “Line of Duty” y “Death in Paradise” contó el mal momento que vivió tras ser confirmado en “House of the Dragon”.

“Cuando anunciaron mi casting, lo primero que vi en redes sociales fue un dibujo del personaje del libro junto a una foto mía. Luego comenzó el abuso y los insultos racistas”, señaló Steve Toussaint.

Corlys Velaryon luchando durante una guerra en "House of the Dragon". Utiliza un casco con la insignia de la Casa Velaryon (Foto: HBO Max)

¿CÓMO ES CORLYS VELARYON EN “HOUSE OF THE DRAGON”?

Al igual que “Game of Thrones”, la nueva serie de HBO Max se basa en los libros de George RR Martin y en ellos se describe a Corlys Velaryon como un hombre de piel blanca, cabello pálido fantasmal y ojos morados.

Mientras que en “House of the Dragon”, el clan se reinventa como afroamericanos con largas rastas plateadas, lo que provocó los ataques de algunos fanáticos de la famosa y exitosa serie de libros.

“Cuando éramos criminales, piratas y esclavos en otros shows nadie se quejaba. Pero como este personaje es el más rico del show y pertenece a la nobleza, ahora tienen un problema con ello”, reprochó Steve Toussaint.

Asimismo, el actor británico recalcó: “No quiero que solo se hable de esto, pero no voy a negar lo que sucede. Está allí afuera. Y no debería ser algo que impida que alguien haga lo que quiere hacer”.

Por otro lado, reveló que quería formar parte del universo de “Game of Thrones” desde hace mucho tiempo, de hecho, realizó una audición para formar parte de la serie original de HBO, y aunque en ese momento no consiguió un papel ahora será ‘La Serpiente Marina’, que es el aventurero náutico más famoso en la historia de Westeros, más rico que los Lannister y que cuenta con la armada más grande del mundo.