“How I Met Your Father” se estrenó el 18 de enero de 2022 en Estados Unidos a través de Hulu. La secuela independiente de “How I Met Your Mother” sigue a Sophie (Hilary Duff) mientras conoce al padre de su hijo. En el camino saldrán de fiesta con su grupo de amigos, conocerán a varias personas y mantendrán algunas relaciones.

Al igual que la serie de CBS la ficción protagonizada por Hilary Duff transcurre en la ciudad de Nueva York, además, estará repleta de guiños. Pero una de las diferencias entre ambas producciones es Ted conoció a la madre de sus hijos casi al final de la serie, pero al parecer, Sophie ya conoció al padre de su hijo.

Probablemente será uno de los cuatro protagonistas masculinos: Sid (Suraj Sharma), dueño de Pemberton’s Pub, Jesse (Chris Lowell), conductor de Uber, Ian (Daniel Augustin), la cita de Tinder, o Charlie (Tom Ainsley), el nuevo novio de Valentina.

“How I Met Your Father” transcurre en nuestro presente actual, mientras que está narrada desde el futuro del año 2050. La encargada de encarnar a la Sophie del futuro es Kim Catrall (Sex and the City) y a diferencia de Bob Saget (voz de Ted Mosby del futuro) sí aparece en la serie.

Kim Catrall interpreta a Sophie del futuro en "How I Met Your Father" (Foto: Hulu)

LA GRAN CONEXIÓN CON “HOW I MET YOUR MOTHER”

Después de caminar por el puente de Brooklyn, Sophie, Valentina y Charlie siguen a sus nuevos amigos Ellen, Jesse y Sid de regreso a la casa de estos dos últimos. Cuando abren la puerta, se revela que viven en el mismo apartamento que una vez fue el hogar de Ted (Josh Radnor), Marshall (Jason Segel) y Lily (Alyson Hannigan) de “How I Met Your Mother”.

Ellos explicaron que consiguieron el lugar “de una pareja casada que lo publicó en el grupo de ex alumnos de Wesleyan”. Por lo tanto, Jesse o Sid (o ambos) asistieron a la misma alma mater que Marshall, Ted y Lily.

Aunque los padres de Marvin y Daisy decidieron buscar un nuevo hogar al final de la serie, debido a la llegada de su tercer hijo, dejaron algo que perteneció a sus ocupantes anteriores. Se trata de las espadas de Ted y Marshall, que se usaron por primera vez en el episodio ‘The Duel’(1x08).

El cocreador de la serie, Isaac Aptaker, explicó a TVLine que la decisión de vincular “How I Met Your Father” con su predecesora usando el apartamento, no como un escenario principal, sino como uno secundario, se tomó después de una cuidadosa consideración.

“Para ellos pasar el rato en MacLaren’s, sería demasiado como, ‘Oh, estamos viendo el mismo programa’”, indicó Aptaker. “Nos gusta la idea de que tengan su espacio y que uno de nuestros personajes sea el nuevo dueño de un negocio y esté tratando de convertir este clásico bar de Nueva York en algo propio. Los muchachos que vivían en el apartamento de Ted y Marshall parecían tener el nivel de conexión adecuado: no sería el apartamento de [Sophie], serían dos amigos que conoce a lo largo de este viaje”.