Después de dos temporadas que mantuvieron enganchada a la audiencia, Hulu canceló “How I Met Your Father”, por lo que dejó en el aire muchas interrogantes, sobre todo el final de la serie dirigida por Hilary Duff. A raíz de esta decisión, ya no podremos descubrir el misterio de quién es el padre del hijo de Sophie.

Si bien, la producción había tenido una buena recepción, el anuncio dejó helados a todo el mundo, que busca saber las razones por las que ya no seguirá esta producción al aire. A continuación, lo que sabemos.

¿POR QUÉ “HOW I MET YOUR FATHER” NO TENDRÁ TERCERA TEMPORADA?

Lamentablemente se desconocen las razones de la cancelación de la serie “How I Met Your Father 3″, cuya temporada 2 finalizó en julio de 2023. Ni Hulu ni Disney Plus han ahondado más sobre el tema.

Lo cierto es que esta noticia llega en medio de cortes de contenido que viene realizando toda la compañía Disney bajo su estrategia de reducción de costes. Claros ejemplos son la anulación de “The Great” y “Doogie Kamealoha”, o “Las crónicas de Spiderwick”, proyecto que ya tenía grabado su primera temporada, pero que jamás vio la luz.

Ahora los seguidores de "How I Met Your Father" deberán buscar una respuesta, según su criterio, para el cierre de la serie (Foto: Hulu)

¿POR QUÉ LOS SEGUIDORES ESTÁN INCONFORMES CON LA CANCELACIÓN?

Para quienes siguieron de cerca la serie desde la entrega uno “How I Met Your Mather” y luego “How I Met Your Father”, la cancelación de una tercera temporada los deja decepcionados al no poder ver el cierre que le dan a la historia de Sophie, por lo que ahora quedará en la imaginación del público buscar una respuesta. Quizá esta tarea será un poco complicada.

No sólo ello, pues la audiencia ya se había acostumbrado a los cameos que se dieron a inicios de la segunda entrega, pero la historia dio un vuelco en la segunda mitad cuando dejó de recurrir a estos para evocar nostalgia, fue así que se centró en la trama, pero con un sentido propio, llegando a formar su sentido del humor, algo que gustó a muchos.

Tras dejar de depender de la aparición de antiguos personajes, “How I Met Your Father” ahondó más en la protagonista y el resto de los personajes.