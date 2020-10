Barney Stinson (Neil Patrick Harris) era uno de los personajes favoritos de los fans de “ How I Met Your Mother ”, serie de CBS que se emitió entre septiembre de 2005 y marzo de 2014, pero te diste cuenta que después de nueve temporadas hay muchos aspectos de su historia que no tienen sentido.

Cada personaje de la ficción tenía características que encantaban a sus fans, Barney por ejemplo, tenía de su lado sus locas travesuras, el Playbook, sus extrañas celebraciones, su humor y sus recuerdos algo exagerados.

Sin embargo, muchos espectadores han comenzado a notar muchas inconsistencias y errores de continuidad en torno a este personaje. Por eso, Screen Rant compartió una lista con las cosas que no tienen sentido sobre Barney Stinson.

10. LAS JUGADAS DEL PLAYBOOK

A lo largo de sus nueve temporadas, “ How I Met Your Mother ”, mostró una gran cantidad de jugadas del Playbook de Barney, pero mientras algunas resultaban creíbles, otras simplemente eran demasiado. ‘SNASA’, ‘My Penis Grants Wishes’ y ‘The Time Traveller’ son algunas de las jugadas improbables.

Barney Stinson de "How I Met Your Mother" fue un personaje misógino, materialista y egocéntrico que hoy no sería aceptado (Foto: CBS)

9. LA HERMANA BARNEY

Carly era la media hermana de Barney, y por lo visto en el episodio donde Ted se involucró con ella, eran muy cercanos y Stinson era muy protector con ella. No obstante, no asistió a la boda de su hermano con Robin, y ni siquiera fue mencionada.

¿Qué pasó con la media hermana de Barney? (Foto: CBS)

8. EL REGRESO DE LILY

En ‘Bachelor Party’ (2x19), Lily contó que fue Barney quien la convenció de regresar a Nueva York, además reveló que le había estado robando mujeres a Marshall para ayudarla. Sin embargo, el medio antes mencionado señala que Lily ya había estado en la ciudad antes de que Barney comenzara a robar todas las citas de su amigo.

Barney ayudó a Lily a volver con Marshall en "How I Met Your Mother"(Foto: CBS)

7. LA LUDOPATÍA DE BARNEY

En ‘Atlantic City’ (2x08) y ‘Monday Night Football’ (2x14), se explica que Barney tenía un problema con el juego, apostaba por cualquier cosa y una vez perdió todos sus ahorros jugando a Xing Hai Shi Bu Xing. Pero en la novena temporada su adicción parece haber desaparecido porque se le vio jugando al póquer con su familia y amigos.

¿Cómo superó Barney su adicción a los juegos de azar? (Foto: CBS)

6. EL DIVORCIO DE BARNEY Y ROBIN

Otro asunto en la historia de este personaje que confundió, y enojó mucho, a los fans de la serie de CBS fue el final de su matrimonio apenas tres años después de su boda. Considerando que la octava y novena temporada se centró en los preparativos de esa unión resultó decepcionante que todo terminara en un abrir y cerrar de ojos.

El matrimonio de Barney y Robin duró muy poco (Foto: CBS)

5. BARNEY NUNCA FUE ARRESTADO

Muchas de las aventuras de Barney implicaban grabar videos sexuales sin el consentimiento de la otra parte, robar automóviles, incluso cambió a una mujer por un coche, pero en ningún momento fue arrestado por todo esto.

Barney Stinson nunca fue arrestado en "How I Met Your Mother" (Foto: CBS)

4. EL MIEDO A CONDUCIR DE BARNEY

En el capítulo 17 de la segunda temporada de “How I Met Your Mother”, Ted intentó enseñarle a conducir a Barney, pero no tuvo éxito, al menos eso es que se vio en ese episodio, porque tiempo después condujo el camión de mudanzas de Ted y trató de recoger a varias mujeres en un taxi.

¿Cuándo aprendió Barney a conducir? (Foto: CBS)

3. BARNEY COCINA DESNUDO

Durante la primera entrega de la comedia, Marshall le contó a Ted que Barney no sería un buen compañero de cuarto porque le gustaba cocinar desnudo; sin embargo, más adelante, Stinson reveló no guarda comida en su apartamento para evitar que sus aventuras de una noche se queden.

Supuestamente a Barney Stinson le gustaba cocinar desnudo (Foto: CBS)

2. SU HISTORIA CON WENDY

En la tercera temporada, se reveló que Barney salió con Wendy en 2005 y tras su ruptura, Stinson cree que intentaba envenenarlo. Pero en la segunda entrega se muestra al personaje de Neil Patrick Harris coqueteando con Wendy en más de una ocasión.

El romance de Barney y Wendy tampoco tiene sentido (Foto: CBS)

1. SU HABILIDAD PARA LAS FOTOS PERFECTAS

En ‘Say Cheese’ (5x18), Robin trató de tomar una foto mala de Barney y después de varios intentos lo logró. La premisa de ese episodio era que Stinson siempre salía perfecto en las instantáneas, pero en la secuencia de apertura se muestra al playboy en una pose más natural y espontánea.