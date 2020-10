Si bien “How I Met Your Mother” ha cumplido algunos años desde su finalización en el 2013, los fans siguen recordando a los personajes que los acompañaron cada día con su humor en televisión. En especial, los seguidores de la serie recuerdan a Lily, una de las amigas que ha tenido algunas incongruencias en su narrativa desde la primera temporada del programa.

“How I Met Your Mother” fue creado por Craig Thomas y Carter Bays para la cadena CBS y cuenta la historia de Ted Mosby, un arquitecto que vive en Nueva York y le cuenta la historia de cómo conoció a la madre de sus hijos a sus hijos. Después de 9 temporadas y 208 episodios, la verdad sale a la luz: Tracy era la verdadera madre.

Su controversial final dividió a toda su audiencia por mostrar que al final Tracy había fallecido y Ted aprovechó la aprobación de sus hijos para ir por Robin, con quien muchos creyeron que se quedaría al final. Sin embargo, esto no quitó el hecho de que el programa se convirtió en uno de los sitcoms más populares de todos los tiempos.

A la par de la historia de Ted, los fans descubrieron la evolución de sus otros amigos, y hace poco algunos de los seguidores de la serie señalaron cosas que no tienen sentido de su historia, en especial con Lily. Screenrant hizo una pequeña lista de 10 cosas incongruentes en el personaje de “How I Met Your Mother”.

10 COSAS QUE NO TIENEN SENTIDO CON LILY EN “HOW I MET YOUR MOTHER”

Cosas que no tienen sentido con Lily en "How I Met Your Mother" (Foto: Anne Cusack / Los Angeles Times)

1. “La canción” de Marshall y Lily cambia en los episodios “Life Among the Gorillas” y “Best Prom Ever”

2. Lily tiene una costumbre inconsistente de resistirse a orinar por mucho tiempo o poco tiempo

3. En “Perfect Week” Lily y Marshal admiten usar un solo cepillo por años, cuando en “Zip, Zip, Zip” se les ve usar cepillos diferentes

Cosas que no tienen sentido con Lily en "How I Met Your Mother" (Foto: CBS)

4. Lily supuestamente tenía alergias a los perros pero en algunos episodios aparece acariciándolos como en “The Scorpion and The Toad”

5. Hay un agujero de guión con respecto a la fecha exacta que Lily regresa a Nueva York por los eepisodios “Bachelor Party” y “Where Were We?”

6. Existe una incongruencia con las acciones del padre de Lily y su relación, al principio pagando por la boda de su hija y luego admitir que dejaron de hablar hace años

Cosas que no tienen sentido con Lily en "How I Met Your Mother" (Foto: Fox Television)

7. El desnudo de Marshall pintado por Lily tiene dos versiones diferentes de por qué lo hizo

8. Ted insultó a Lily diciéndole “Grinch”, pero los fans no están seguros si ella se molestó por otra razón

9. Las imágenes de Lily en el 2020 y el 2030 no tienen sentido. Se ve más joven en el futuro.

10. El verdadero nombre de Scooter, el ex de Lily, fue Bill, pero luego admitió que se llamaba Jeff. ¿Cuál es el real?

Scooter en "How I Met Your Mother" (Foto: CBS)

