Cuando se habla de “How I Met Your Mother”, uno de los primeros personajes que se vienen a la cabeza de las personas es Barney Stinson. A pesar de no ser el personaje principal de la serie, su carisma y las ocurrencias de este extrovertido personaje han causado que algunos lo posiciones como su favorito del programa.

Por otro lado, también el personaje ha sido criticado numerosas veces al ser un egocéntrico, machista y posesivo con las mujeres, a quienes trata como si fueran hechas para darle placer. En cualquier caso, el personaje es todo lo contrario a su actor Neil Patrick Harris, quien cumplió su rol en el show al crearlo inolvidable para los fans.

Uno de sus tantos momentos icónicos fue la vez que dijo su frase más famosa, una que a veces es difícil de traducir en las versiones internacionales del programa: “It’s gonna be legen... wait for it… dary!” (¡Esto va a ser legen... espera... dario!). Pero, ¿Cómo surgió exactamente esta frase?

En una entrevista con Entertainment Weekly, los creadores Carter Bays y Craig Thomas revelaron el origen de esta frase que incluso se ha convertido en parte de la cultura popular, una historia que incluso podría ser más impresionante que la misma frase.

EL ORGIEN DE LA FRASE MÁS FAMOSA DE BARNEY DE “HOW I MET YOUR MOTHER”

La primera vez que Barney Stinson utiliza esta frase es cuando intenta convencer a Ted Mosby de que necesitan cambiar de aires y no ir siempre al mismo bar que frecuentan. En ese episodio titulado “Sweet Taste of Liberty” de la temporada 1, él dice la frase mientras sugiere que deberían ir a ligar con chicas en el aeropuerto.

En la entrevista con EW, Carter Bays y Craig Thomas admitieron que no se puede dar crédito a ellos sobre la creación de esta frase. “Ese guión fue escrito por Chris Miller y Phil Lord, quienes han hecho algunas cosas desde entonces”, comentaron al mencionar a los responsables de “Spider-Man: Into the Spider-Verse” y “The Lego Movie”.

Al principio, los showrunners no querían que Barney se convirtiera en un personaje parecido a Fonzie, también conocido como “The Fonz”, un personaje secundario de “Happy Days” que llenaba la serie con frases icónicas y que rápidamente se convirtió en un personaje principal por su demanda en popularidad.

“Pero nos aferramos a eso durante cinco minutos y luego se fue por la ventana”, continúa Bays. “En realidad, se basa en un amigo nuestro y la idea de un eslogan en la vida real. Hay algunas personas que reciclan lo mismo una y otra vez porque les funciona y Chris y Phil fueron los que dijeron que necesitaba algún tipo de métrica para medir las cosas, alguna palabra que describiera el pico de Barney. ¿Qué es lo mejor de lo mejor?”

Fue así como Phil ideó la frase que se escuchó varias veces durante la serie. Los creadores idearon también que, de alguna manera, Barney sabe que está en una historia contada en el futuro, por lo que su actitud de narrador pensando que en el futuro todos contarían fragmentos de su glamorosa vida lo harían más interesante.

De esta manera llegaron al punto de usar la palabra “Legendario”, pero la broma no quedó ahí. En la entrevista también confesaron que la parte de la “intolerancia a la lactosa”, de la primera vez que se escucha la frase, se agregó porque uno de los guionistas tiene este problema.

A pesar de lo complicado que se volvió la broma, Thomas recuerda cómo “esa línea provocó una gran risa de todos en el set” cuando Harris la pronunció. Desde ese momento pasaría a ser uno de los momentos más citados de toda la serie, consolidando su estatus legendario. “Dios bendiga a Chris y Phil”, suspiró Thomas en la entrevista.

