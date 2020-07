El éxito de “How I Met Your Mother” es indiscutible. Barney Stinson. Marshall Eriksen, Robin Scherbatsky, Lily Aldrin y Ted Mosby deleitaron a los fans de la serie hasta el 31 de marzo de 2014, fecha en que se emitió su último episodio.

“Cómo conocí a tu madre” (en su traducción al español) se estrenó el 19 de septiembre de 2005 y desde entonces es una de las producciones de CBS favorita de los seriéfilos. De hecho, aunque ya no está al aire, los fanáticos siguen recordando cada momento de la historia.

Y no solo eso, además de las historias hilarantes en cada episodio, la serie también tuvo algunos cameos importantes. El de Lin-Manuel Miranda, por ejemplo, es considerado uno de los mejores en la historia de “How I Met Your Mother”.

Así es, como algunos recordarán, la estrella y creador de “Hamilton” apareció en la serie de CBS como invitado durante la novena y última temporada de la comedia, en 2013, cinco años después de la creación de su primer gran musical de Broadway, “In the Heights”.

LIN-MANUEL MIRANDA Y LA VEZ QUE APARECIÓ EN “HOW I MET YOUR MOTHER”

En el episodio “Bedtime Stories”, Lin-Manuel Miranda apareció interpretando a Gus. En este capítulo, Marshall estaba tratando de hacer que su pequeño hijo, Marvin, se durmiera mientras los dos todavía estaban en un viaje épico por el país para llegar a la boda de Barney y Robin

El padre cansado intentó rimar cuentos antes de dormir mientras viajaba en autobús a Farhampton. Gus resultó ser uno de los compañeros pasajeros en el autobús que tuvo breves interacciones con Marshall. En sí, la mayor parte de su diálogo fue rapear o rimar como referencia a la carrera de la estrella como hábil letrista y cantante. Marshall, por otro lado, pensó que el extraño estaba presumiendo.

Al final del episodio, el autobús sufre un desperfecto y los pasajeros salen a mirar los fuegos artificiales. Esta escena es un guiño a una secuencia en el galardonado musical de Miranda, “In the Heights”. Aunque también fue en conexión que tiene el artista con los creadores de la serie, Carter Bays y Craig Thomas.

Gus resultó ser uno de los compañeros pasajeros en el autobús que tuvo breves interacciones con Marshall (Foto: CBS)

¿CUÁL ES ESTA CONEXIÓN? Muchos fanáticos de la serie recordarán que Ted, Marshall y Lily se conocieron mientras asistían a la Universidad Wesleyan. El detalle de la historia se basó en el hecho de que Bays y Thomas estudiaron juntos en la misma universidad e incluso formaron una banda antes de convertirse en socios de escritura. Poco después de la graduación de ambos, Lin-Manuel Miranda asistió a la misma universidad. Como ex alumnos, el mundo de los tres chocaron en algún momento se hicieron amigos.

Entonces, con el aumento de la notoriedad de Miranda después de “In the Heights”, “How I Met Your Mother” no podía dejar pasar la oportunidad. Casi dos años después de su cameo, Miranda debutó con “Hamilton” fuera de Broadway. Luego surgió como un éxito monumental después de su debut oficial en Broadway en el verano de 2015. Un año después recibió un Premio Pulitzer. Mientras interpretaba el papel de Alexander Hamilton, Miranda también escribió e interpretó música para “Moana”, trabajó en la trilogía de la secuela de “Star Wars” y protagonizó “Mary Poppins Returns”, entre otras muchas cosas.

"How I Met Your Mother": cada spin-off de la serie de la CBS que quedó en el olvido (Foto: CBS)

