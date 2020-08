Muchas cosas extrañas han pasado durante la serie “How I Met Your Mother”, pero no hay duda alguna que una de las más bizarras fue cuando Marshall aseguró que había sido robado por un mono en la temporada 5. Sin embargo, no muchos fans le creyeron, ya que incluso hasta el día de hoy las circunstancias de cómo sucedió no son claras.

La serie de la CBS creada por Carter Bays y Craig Thomas sigue las aventuras de un grupo de amigos dentro de un recuerdo de Ted Mosby. Este les cuenta a sus hijos cómo conoció a su madre en el año 2030, pero para dar con el resultado final pasa narrando lo que pasó con sus amigos entre los años 2005 y 2013 en la ciudad de Nueva York.

Durante las nueve temporadas conocemos a Marshall Eriksen (Jason Segel), Lily Aldrin (Alyson Hannigan), Barney Stinson (Neil Patrick Harris) y Robin Scherbatsky (Cobie Smulders). De todos ellos, Marshall es sin duda el que más corazón demuestra tener a lo largo del programa e incluso esto a veces juega en contra de él y sus amigos.

Como por ejemplo la vez que creó la historia de que fue robado por un mono en el zoologico de Central Park. Sin embargo, nunca quedó claro si es que en realidad pasó eso o que fue abordado por un hombre armado. Screenrant hace un análisis de estos episodios para saber qué fue lo que dijo la sitcom sobre esta situación.

¿MARSHALL FUE ASALTADO POR UN MONO?

Todo sucedió durante la temporada 5, en el episodio “Zoo or False”. Luego de no poder pagar la pizza ordenada por el grupo, Marshall explicó que un hombre con una pistola le robó la billetera en Central Park. Lily, inmediatamente se interesó en comprar un arma para salvaguardar la seguridad de su marido, pero esto preocupó a Marshall.

Es entonces que Marshall cambia su historia, contando que en realidad fue asaltado por un mono en el zoológico de Central Park, y estaba demasiado avergonzado por decir eso enfrente de todos. Más tarde, les dijo a Ted y Barney que la historia del mono se la inventó por lo que quería hacer Lily con el arma.

¿Marshall fue robado por un mono realmente en "How I Met Your Mother"? (Foto: CBS)

La historia de Marshall se volvió más complicada cuando Robin le pidió que lo narrara en su programa de noticias. La estación trajo a Bobo, el mono del zoológico, revelando que será separado de su pareja debido al crimen. Sintiendo la culpa por el destino de Bobo, Marshall cambió su historia, afirmando que fue asaltado por un hombre, no por un mono.

Sus amigos no dejaban de preguntar qué sucedió realmente, lo que hizo que Marshall se fuera. El Ted del futuro reiteró que nadie se enteró de la verdad sobre lo que pasó con Marshall, a diferencia del episodio “Pineapple Incident”, donde se explicó de dónde salía la curiosa fruta en una escena eliminada de “How I Met Your mother”.

La sitcom nunca aclaró la verdad sobre la billetera robada de Marshall en Central Park. El episodio, sin embargo, fue más profundo que la verdad sobre el mono. El objetivo de la lucha interna de Marshall era mostrar cuánto intentó calmar a sus seres queridos, incluso yendo en contra de la moral que había mantenido en toda la serie.

Alteró su historia para que su esposa no se sintiera insegura, pero luego cambió los detalles nuevamente para que un mono no se separara de su pareja. Al final, la verdad no era lo que importaba en la historia, por lo que todos fueron forzados a seguir adelante sin aclarar por completo lo que sucedió en el zoologico.

Marshall tenía la costumbre de meterse en situaciones tontas, y es probable que haya sido robado por un humano en Central Park. Considerando esto, sus amigos habrían creído que efectivamente un mono le robó la billetera en el zoológico. Cuando la mentira se complicó al convertirse en noticia de la televisión, Marshall no pudo seguir mintiendo.

En lugar de desenterrar las mentiras, Marshall dejó el tema ambiguo, optando por cambiar la historia cada vez que fuera necesario con la esperanza de no afectar a nadie más que a él. Al final, esto no desestimó su moral y tampoco perdió la confianza de sus amigos, y muy posiblemente le dio una vida feliz al mono junto a su pareja.