A pesar de que el final de “How I Met Your Mother” se emitió un 31 de marzo de 2014, los fans recuerdan con amargura todos los últimos momentos de su serie favorita. Hasta el día de hoy el programa de la CBS sigue dando de qué hablar, ya que tuvo un total de 208 episodios que se dividieron en 9 temporadas desde el 2005 hasta el 2014, convirtiéndose en una de las series más vistas de la televisión estadounidense.

Sin embargo, la polémica no se hizo esperar en los últimos momentos de “How I Met Your Mother”, ya que tuvo dos finales diferentes y el que eligió el equipo de producción terminó siendo muy controversial para sus fans. La serie terminó con el capítulo “Last Forever” donde se mostraba finalmente lo que Ted hacía luego de terminar de contar su historia.

Como se recuerda, el arquitecto “Ted Mosby”(Josh Radnor) decide contarle a sus dos hijos la historia de cómo conoció a su madre, por lo que empieza una narración de recuerdos que finaliza con un episodio dividido en dos partes, uno que ha sido criticado duramente por la aparición de un objeto en específico: la trompa azul.

Si bien existen otros elementos por el cuál los fans se quejaron con la productora, como la muerte de Tracy, la trompa azul pareció un elemento forzado en el final de la serie. ¿Por qué fue esto? En este artículo explicaremos la queja de los seguidores de “How I Met Your Mother” y cómo pudo haberse evitado.

LA TROMPA AZUL, EL MAYOR PROBLEMA DEL FINAL DE “HOW I MET YOUR MOTHER”

"How I Met Your Mother": ¿por qué la trompa azul es el mayor problema del final de la serie? (Foto: CBS)

La novena y última temporada se trató de la reunión final que tuvo Ted con Tracy antes de mostrar la progresión de su relación, revelando que ella era la madre de los hijos a quien Ted estaba hablando durante todo este tiempo. El final de dos partes titulado “Last Forever” ató cabos sueltos con cada personaje mientras saltaba hacia el futuro.

Luego, se reveló que Tracy falleció seis años antes de que Ted comenzara a contarles a sus hijos la historia de cómo conoció a su esposa. Para agregar otro giro, Ted terminó reavivando su pasado con Robin cuando los dos presumiblemente vuelven a estar juntos antes de que salieran los créditos finales.

Desde el piloto, se entendió que Robin no era la “Madre” de los chicos a los que Ted contaba la historia. Dicho esto, no estaba del todo claro a dónde se dirigía “How I Met Your Mother” en las primeras temporadas, y la historia parece que se construyó al rededor de Ted y Robin. De hecho, el programa incluso proporcionó algunas pistas iniciales de que la pareja terminaría junta en algún momento.

"How I Met Your Mother": ¿por qué la trompa azul es el mayor problema del final de la serie? (Foto: CBS)

Por ello, cuando los fans recibieron el final de que Ted y Robin habían terminado juntos, la reacción lógica era pensar que había sido la decisión correcta, pero la forma en la que lo hicieron no fue la adecuada. Muy aparte de “matar” a Tracy de una forma trágica, argumentando que la vida no siempre sale como uno la espera, el regreso de la trompa azul fue la gota que derramó el vaso de la paciencia de sus espectadores.

La trompa azul se presentó como un símbolo de la relación de Ted y Robin, apareciendo por primera vez en el piloto cuando Ted se lo robó a Robin en su primera cita. El instrumento hizo algunas apariciones más en la serie, especialmente cuando Ted tenía planes de volver a estar con Robin y se convirtió en un objeto recurrente del programa.

Luego, lo usó en la escena final como una forma de presentar sus sentimientos como un buen flashback de lo que pasó al inicio de la serie de televisión. Esta escena, y todo el final, habría sido más poderoso si la trompa azul no hubiera aparecido antes o si fuera realmente un objeto tan original que su aparición tuviera un significado definitivo.

"How I Met Your Mother": ¿por qué la trompa azul es el mayor problema del final de la serie? (Foto: CBS)

Si no se hubiera visto la trompa azul desde el piloto, entonces la escena final podría haber sido especial. Un accesorio que no ha aparecido en la serie durante casi nueve años, el impacto habría sido tremendo. En cambio, el momento fue solo una repetición que no pegó por completo con la declaración de amor de Ted con Robin.

Como final de una serie de larga duración, había potencial para hacer algo memorable, pero el mismo tuvo críticas muy diferenciadas. Esta también podría ser la razón por la que tantos espectadores preferían el final alternativo de “How I Met Your Mother”, donde Tracy y Ted tenían su “final feliz” y todos mantenían un espacio especial en la recordada serie.

